Qatar 2022 | Van Gaal calentó la previa del partido ante Argentina y disparó contra Messi: “En el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penales”

El entrenador de Países Bajos dijo que quiere la revancha del partido en el que Argentina los eliminó en Brasil 2014 y en el que también él estaba en el banco. ¿A dónde vas tan confiado luchito?

El experimentado entrenador de Países Bajos, Louis Van Gaal, se enfrentará a la selección Argentina por cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con ganas de tomarse revancha por la eliminación en semifinales del Mundial de Brasil 2014.

Van Gaal considera una revancha la posibilidad de volver a enfrentar a la albiceleste. En 2014 se vieron las caras en una de las semifinales de la Copa del Mundo de Brasil y el equipo sudamericano se impuso en los penales luego de igualar sin goles. Era la segunda vez que el equipo dirigido por el neerlandés llegaba a esa instancia ya que en cuartos de final no pudo ganarle a Costa Rica en los noventa reglamentarios ni en el alargue.

«Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha», dijo y agregó que sabe cómo hacer para que el astro argentino no entre en juego y que la gente podrá verlo el viernes en el campo de juego.

«Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado», agregó intentado explicar que había querido decir cuando consideró que son candidatos al título.

Sobre su futuro, luego de la Copa del Mundo, dijo: «En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca; no sabes qué ofertas pueden llegar a la mesa». Cuando decidió aceptar el nuevo reto para su tercera etapa al mano de la selección de Países Bajos se encontraba retirado desde 2017 luego de una complicada situación familiar.

Frenkie de Jong cree que hay buenas posibilidades de llegar a semifinales

Frenkie de Jong, el volante de Barcelona cree que su selección tiene grandes chances de pasar de ronda frente al seleccionado argentino: «Tenemos que hacerlo mejor que en 2014 porque queremos ganar ahora. Eso es posible, la Argentina tiene un excelente equipo, pero nosotros también. Tengo confianza. Es un partido al 50-50».

Y también le dedicó algunas palabras a Lionel Messi, ex compañero en el club catalán: «Solo puedes parar a Messi como equipo. Lleva 15 años marcando la diferencia contra cualquiera y no hay forma de detenerlo. Lo han intentado de todas las formas posibles y muy a menudo han fallado. Sacrificar gente es difícil, porque entonces otros jugadores quedarán liberados».