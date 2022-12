Qatar 2022 | Kylian Mbappé no se entreno a la par de sus compañeros y encendió las alarmas en Francia

El delantero de “Les Blues” no participó de la práctica de hoy por una molestia en el tobillo y será observado con el correr de los días. El delantero del Paris Saint Germain fue clave en la victoria por 3-1 ante Polonia, por lo que su ausencia despertó el temor francés.

Kylian Mbappé está siendo una de las figuras del Mundial de Qatar 2022 y será clave en el encuentro entre Francia e Inglaterra por los cuartos de final, sin embargo, en el entrenamiento de hoy el delantero del PSG no participó del entrenamiento.

Mbappé, que ya convirtió cinco tantos en este Mundial y que quiere seguir sumando para el récord de goles, no entrenó esta tarde en la práctica de Francia por una molestia en el tobillo que arrastra desde el comienzo del certamen.

Los médicos de Francia informaron que no es nada que preocuparse, que realizó trabajos en el gimnasio y de recuperación para no agravar la lesión, pero que llegará sin problemas al encuentro ante Inglaterra.

La selección de Didier Dechamps no entrenó el día de ayer tras la victoria ante Polonia del domingo. Los Blues enfrentaran a los Tres Leones el próximo sábado desde las 16 en el estadio Al Bayt y Mbappé será la carta de gol de Francia.

La obsesión de Mbappé en Qatar

Tras la victoria ante Polonia en la que convirtió dos tantos, Mbappé habló con la prensa y aseguró: «Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos».

«No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas», cerró Mbappé.