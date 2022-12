Cuáles son las propiedades del perejil, la hierba que ayuda a eliminar los cálculos renales, reducir el colesterol y la presión arterial

El perejil es una planta cuyas propiedades aportan innumerables beneficios en cuestiones de salud. Usado ampliamente en la gastronomía, una larga lista de cualidades curativas de las que no todos conocen.

El perejil es una hierba aromática usado ampliamente en la gastronomía, pero que además tiene muchos beneficios en la salud. Por ejemplo una de sus propiedades es que está llena de vitaminas. Solo dos cucharadas proporcionan el dos por ciento de las necesidades de calcio, hierro y ácido fólico diarios, el 12 por ciento de vitamina A, más del 150 por ciento de vitamina K y el 16 por ciento de vitamina C.

El perejil se se conoce desde la antigüedad, aunque en un primer momento era utilizado en las tumbas para honrar difuntos. En la Edad Media, por ejemplo, la hierba se utilizaba con fines mágicos, se creía que si se mencionaba el nombre del enemigo mientras se extraía la raíz de la planta, este moriría de forma instantánea.

Según una nota del portal Infobae, en la época romana, los gladiadores utilizaban el perejil como fuente de astucia y fortaleza antes de los combates. No fue hasta el medioevo que se descubrieron sus cualidades culinarias, aportando sabor, atractivo visual y todas sus propiedades a muchos platillos.

Tal vez te interese leer: Burrito: cuáles son las propiedades de esta tradicional hierba

Es justamente en la Edad Media cuando comienza a incorporarse en la cocina y se le atribuye a Carlomagno su difusión internacional al ordenar su cultivo en sus jardines por sus cualidades aromáticas. Llega a Inglaterra y a América en el siglo XIV y a Francia en el XVII donde se hizo famosa mundialmente por sus propiedades saludables, culinarias y también como planta decorativa.

DOS TIPOS DE PEREJIL QUE SE PRODUCEN EN DISTINTOS LUGARES

Principalmente son dos las variedades más extendidas de esta hierba aromática: el que tiene las hojas planas, suaves al tacto, muy aromático tanto en nariz como en boca, que es el más utilizado en las cocinas de Italia, Grecia y España; y el crespo, con las hojas rizadas y más duras-que no tiene nada que ver con el perifollo- y un sabor más amargo, se emplea mucho en Francia, Inglaterra y Bélgica.

LAS NUMEROSAS PROPIEDADES SALUDABLES QUE TIENE EL PEREJIL

Entre las las vitaminas que se encuentran en el perejil están A, B (B1, B2), C, G y E (tocoferol) y los minerales destacados son hierro, calcio, potasio, fósforo, así como proteínas, yodo o magnesio. Posee propiedades analgésicas, diuréticas, antiinflamatorias, anticoagulantes y antibacterianas; ayuda mejorar la insuficiencia cardiaca o eliminar cálculos en el riñón; contribuye a combatir la anemia, la falta de apetito y regular los niveles de azúcar en la sangre y fortalece el sistema inmunitario y el sistema óseo.

Además de en las comidas, se utiliza mucho en forma de aceites esenciales y en infusiones y es un aliado de la cosmética pues mejora el estado de la piel. Además de sus hojas, también se emplean sus semillas y sus raíces. Su estado fresco es el más indicado para beneficiarse al máximo de sus propiedades, pero también lo encontramos congelado o deshidratado.

El perejil aporta sabor y frescor y es un ingrediente insustituible en muchas elaboraciones como salsas -imprescindible en la verde o la ravigote por mencionar alguna-, vinagretas, marinados y adobos, sopas, guisos, asados, fritos, mantequillas y aceites aromatizados, majados, picadas.

Ayuda a eliminar cálculos renales

Existe evidencia de que el perejil puede apoyar la función renal saludable. Mientras que la hierba contiene oxalatos, que pueden causar problemas a las personas con problemas renales existentes, un estudio publicado en el Journal of Urology encontró que la ingestión de hojas y raíces de perejil redujo la cantidad de depósitos de oxalato de calcio en los animales. Los investigadores encontraron que ingerir perejil ayudó a descomponer los cálculos renales en los animales.

Más propiedades

Alivio del dolor en las articulaciones

Usar el perejil diariamente nos hará sentir alivio del dolor en las articulaciones. Eso es porque esta hierba tiene propiedades antiinflamatorias.

Contra la fatiga

Debido a que es rico en hierro, el perejil se recomienda para pacientes con anemia, como demuestra este estudio. Dos cucharadas de perejil proporcionan el dos por ciento de las cantidades de hierro diario, por lo que una pizca de perejil le da un poco de fuerza a cualquier alimento.

Lucha contra el cáncer

El perejil es rico en compuestos que combaten el cáncer. Los primeros estudios sugieren que los compuestos del perejil pueden incluso inhibir el crecimiento tumoral. Un estudio reciente en Journal of the Science of Food and Agriculture encontró que el perejil tiene potentes propiedades anticancerígenas. En realidad combate el cáncer de 4 maneras diferentes: actúa como un antioxidante que destruye los radicales libres antes de dañar las células, protege el ADN del daño que puede provocar cáncer u otras enfermedades e inhibe la proliferación y migración de las células cancerosas en el cuerpo.

Prevención y tratamiento de la diabetes

Una investigación publicada en el Journal of Nutrition encontró que comer alimentos ricos en un nutriente natural conocido como mirecetina puede disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 26 por ciento. El perejil es una de las mejores fuentes de miricetina, que contiene aproximadamente 8 miligramos por cada 100 gramos de perejil.