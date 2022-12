Juicio por el crimen de Marina Da Silva, día 1 | Un hecho, cuatro acusados: a la víctima la mataron a golpes y la descartaron en un pozo de agua

En una maratónica primera jornada que se extendió por casi seis horas reloj, inició el debate oral y público que ventila el expediente por la muerte de Marina Da Silva en 2013. Son cuatro los acusados del crimen, pero sólo tres están presentes, debido al fallecimiento de uno de ellos.

Los acusados llegaron al juicio imputados por el delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas”, establecido en el artículo 80 inciso 6 del Código Penal argentino, que prevé una pena de prisión perpetua.

En el banquillo de los acusados estuvieron, y lo estarán a lo largo de las cinco jornadas que se prevén en el Tribunal Penal Dos, Franco Jesús Ramos (27), Juan Ángel Portal alias “Juancho” (37) y Daniel Alejandro Da Silva alias “Pili” (34).

El primero de ellos, Franco Jesús Ramos, es la ex pareja de la víctima, pero también su nombre e imagen encabezó los titulares de los periódicos provinciales debido a que está procesado por el crimen de la taxista, Claudia Benítez. Al frente de su defensa están Cristián Leites y Miguel Cassettai.

Requerimiento de elevación a juicio

Como es costumbre, antes de dar inicio al debate, la secretaria del Tribunal da lectura del auto de requerimiento de elevación a juicio, en el cual se expresan las actuaciones que se realizaron durante la etapa de instrucción, de cuya acusación en este caso estuvo al frente, por subrogación, la fiscal Patricia Clerici.

Según la representante del Ministerio Público Fiscal, los hechos sucedieron entre las 19 horas del pasado 21 de diciembre del 2013 y la madrugada del 22, del mismo mes y año. Ramos, Da Silva, Portal y Ramírez (fallecido) estaban festejando el cumpleaños de alias “Juancho” en un Lote ubicado en Campo Bauer, propiedad del mayor de ellos. En esa supuesta fiesta, estaba la víctima, Marina Da Silva de 19 años.

En las pesquisas se determinó que a Da Silva le propinaron dos golpes en la cabeza con un objeto rombo y la ataron de pies y manos con unos cables que utilizaban para instalar el equipo de música, cuya dueña era la propia madre de la víctima. Posteriormente, colocaron una piedra en un bolso gris, la llevaron hasta un pozo de agua y la arrojaron.

“Causaron la muerte mediante reiterados golpes en la cabeza de Marina. Los imputados actuaron con intención, conciencia y libertad, siendo plenamente capaces de soportar el proceso penal y comprender sus acciones”, expresó en su escrito Clerici.

De la investigación surgió que Marina Da Silva tenía un amorío con Juan Ángel Portal, quien a su vez trabajaba en la olería junto a Franco Jesús Ramos, pareja de la chica. Aparentemente, la víctima y su concubino tenían una relación conflictiva, aún más cuando el hombre se habría enterado de la infidelidad.

Un mismo hecho, cuatro acusados

Los tres acusados se sentaron frente al Tribunal y tuvieron la oportunidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse a declarar, como lo permite su derecho constitucional, sin que ello indique presunción de culpabilidad. Todos optaron por hablar.

El primero en tomar la palabra fue Franco Jesús Ramos (27), quien había recuperado su libertad por el vencimiento de los plazos procesales, pero este año fue apresado nuevamente como sospechoso por el crimen de Claudia Benítez, quien murió en las mismas condiciones que Da Silva y su cuerpo fue descartado también en un pozo de agua, en Campo Bauer.

Ramos, quien se autodenominó evangélico, años atrás se ganaba la vida en la olería pero en la actualidad se dedica a los trabajos de electricidad y arreglos de aires acondicionados. El hombre tiene una hija junto a la víctima, con quien nunca más tuvo contacto.

“Quiero relatar lo del 21 de diciembre en adelante. Voy desde mi casa en el Lote 6 hasta Cruz del Sur dónde vivía mi suegra, fui a llevarle a mi mujer (Da Silva) y mi hija. A las 1 y media fui a buscar ropa de mi casa en Campo Bauer y la dejé a ella en la esquina de su barrio. Saqué ropa de mi casa y compré pañales en el kiosco de mi mamá. Regreso a Cruz del Sur, me quedé en la casa de ella, pero me acuerdo que la mamá no estaba”.

Precisó que dieron varias vueltas por el barrio para buscarle a la mamá de Marina, pero no la encontraron. “A las 4 vuelvo a Campo Bauer para ir a la cancha a jugar al fútbol. A las 5 de la tarde vuelvo a Cruz del Sur y la mamá aún no había llegado. Después viene. Ese 21 me quedo a dormir en la casa de ella, me levanto el 22 y no estaba Marina, ella era de irse dos o tres días de joda, yo siempre supe que la mamá sabía dónde estaba pero no me decía”.

En vísperas de navidad, contó que sus padres lo invitaron a pasar las fiestas en la localidad de Apóstoles y que tenía la intención de llevarse a su hija con él, razón por la cual comentó de la situación a la madre de su pareja, está última continuaba desaparecida. “Le dije que Marina era una irresponsable por haber salido sin avisar. Mi suegra también era de irse dos o tres días de joda”.

“Nos fuimos a Apóstoles, el 24 y el 25 la llamaba a mi suegra pero ella me decía que no sabía nada de Marina, pero siempre con una tranquilidad, nunca estuvo nerviosa. Uno de mis tíos me dijo que tenía que hacer una denuncia porque si pasaba algo con ella me iban a buscar a mí. El 26 hice la exposición y dejé en claro que ella se había ausentado y no regresó. Seguí trabajando y vinieron a detenerme”.

“Yo la quería y teníamos una hija”

En su oportunidad, el fiscal Vladimir Glinka, quien encabeza la acusación en el debate, tomó la palabra y realizó una serie de preguntas al acusado, quien en todo momento se mostró sereno y colaborativo.

¿Dónde dormiste el 21 de diciembre (2013)? “En la casa de mi suegra, en Cruz del Sur”. ¿Cuándo Marina desaparece, esperabas que aparezca? “Ella era de desaparecerse, salía con sus primas que siempre estaban de joda. La mamá hasta hoy día es de salir. Marina vivía de joda, la mamá le daba plata para que salga. Yo siempre le daba plata también”.

Marina y tu mamá habían discutido, ¿Tu mamá le pegó a marina? “Tengo entendido que no. Ellas se llevaban bien, Marina se acostaba en la cama de mi mamá”. ¿Tenías conocimiento que Marina se quería separar de vos? “Tuvimos nuestros desencuentros pero nunca con golpes, yo tenía un hábito tranquilo, no compartía que ella viviera de joda”.

¿Cómo era la relación con Juancho (Portal)? ¿Era amante de Marina? “Jodían por mensaje, pero yo nunca los vi, me enteré por la gente. Nosotros nunca terminamos por eso, porque decía que él le jodía a ella, yo nunca fui una persona conflictiva. Yo trabajaba con Juancho, pero nunca hablamos del tema. El es medio prepotente. Si yo tenía conocimiento de que andaban juntos, me iba a separar”.

¿Si vos te encontrabas con los dos, que hacías? “Nunca tuve una personalidad de querer lastimarlos, pero si iba a terminar la relación”. ¿Tenés tu teoría de que paso con Marina? “Yo no puedo inculpar a alguien, si yo no veo no puedo decir nada. Ella llevaba una vida de joda, conocía mucha gente”.

¿Te contaron como apareció Marina? “Cuando hable con el abogado sí, me dijo que estaba con un bolso que pusieron una piedra adentro, atada de pies y manos. Yo tenía mucha bronca, ella no se merecía que le pase algo así. Yo la quería y teníamos una hija”, cerró Franco Ramos.

El amante

Juan Ángel Portal alias “Juancho” (37), fue el segundo en prestar declaración ante el Tribunal Penal Dos. Cabe destacar que cada vez que uno de los acusados era interrogado, los otros dos eran retirados de la sala de debates.

“Teníamos una relación con la señorita Marina. Fui amante de ella, pero nada más. Ramos trabajaba conmigo en la olería. Esto me conmueve mucho, después de 9 años no me puedo acordar lo que declare antes. Solo puedo decir que yo no fui”, fueron las primeras palabras del segundo acusado.

El fiscal interroga. ¿Tenían relaciones sexuales con Marina? “Si teníamos, a veces nos juntábamos a hablar nomás. En más de una oportunidad tuvimos relaciones sexuales, generalmente íbamos a un descampado. Siempre coordinaba con ella por teléfono”. ¿Te vinculaban por cuatrero? “No sé porque decían eso”.

Según surge de la etapa de instrucción, Juan Ángel Portal habría organizado una fiesta de cumpleaños el pasado 21 de diciembre de 2013 en el Lote propiedad de Ramírez, pero por cuestiones que se tratan de establecer, esa celebración fue suspendida. ¿Porque se suspendió tu cumpleaños? “Porque quería ir a pasar con mi hija”.

¿Cómo te enteraste que Marina desapareció? “Fuimos al kiosco y ahí nos enteramos. Todos se juntaban en el kiosco, hasta gente de otros lados”. ¿Cómo apareció el chip de Marina en una casa que te prestaban a vos? “No tengo otra explicación, yo estaba a cargo pero todos entraban y salían”.

El chip apareció un tiempo después de que Marina Da Silva apareció muerta…

Último acusado y testigos

Daniel Alejandro Da Silva (34), fue el último en sentarse frente a los camaristas César Antonio Yaya (presidente), Gregorio Augusto Busse y Viviana Cukla, por subrogación legal. Como se mencionó anteriormente, todos los sospechosos llegaron a juicio imputados por homicidio calificado y podrían recibir, en caso de ser hallados culpables, penas de 35 años de prisión.

“El día que supuestamente pasó eso, le vi a Portal en el kiosco, me fui a acompañarle a mi señora a la parada de colectivo. Estaban Ramírez y Portal. De esa supuesta joda, nunca escuché nada y tampoco estuve ahí. Nunca hablé ni compartí nada con Franco o con Marina. A Portal le conozco desde chico”.

A las 18.48 horas del 21 de diciembre de 2013, Portal envió un mensaje de texto a Daniel Alejandro Da Silva, pero el acusado expresó no recordarlo. ¿Estabas al tanto de la relación de Portal y Marina? “Si estaba al tanto, pero no nos juntábamos tanto. Nunca tuve problemas con ninguno de ellos”, cerró.

Se prevé que con el correr de las cinco audiencias previstas en el debate, comparezcan al menos una docena de testigos. Este lunes, declararon tres, dos médicos (de la Policía y del Poder Judicial) y una psicóloga, integrante de la Dirección de Investigaciones Complejas de la fuerza de seguridad provincial.

El primero de ellos fue el Doctor Jorge Britos, médico de la Policía de Misiones, quien se hizo presente en el lugar de los hechos al momento de ser reportado un presunto crimen en Campo Bauer. “Homicidio 12.30 horas. NN femenino entre 20 y 30 años, encontrada en Nemesio Parma, Campo Bauer, en un pozo, atada. Al extraer el cuerpo se constata atada en los tobillos y muñeca derecha con cable negro. Con remera y corpiño, entre 5 a 7 de evolución, con larvas de gusano, con lesión en senos, vulva y rostro, fecha 31/12/2013”, reza el diagnóstico preliminar.

Luego, compareció un viejo conocido de la casa, el Doctor Cantero, quien se desempeña como médico del Poder Judicial de la provincia de Misiones. El profesional, estuvo al frente de la autopsia realizada al cuerpo de Marina Da Silva, en vísperas de año nuevo. La víctima murió por traumatismos de cráneo.

Por último, Cintia Beyer, psicóloga con prestación de servicios en la División de Investigaciones Complejas, Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones. Realizó una autopsia psicológica. “Realice un análisis testimonial que se fue dando en relación a las entrevistas posteriores al hecho. Tengo mis dudas aún de si el lugar del crimen es el lugar de los hechos”.

La licenciada aseguró que para acceder a inmediaciones de donde se encontraba el pozo de agua donde fue descartado el cuerpo sin vida de Marina Da Silva, habría que conocer con detalles la zona ya que, es un lugar de difícil acceso.

La Policía de Misiones tomó conocimiento del hallazgo del cuerpo de la víctima por medio de unos niños que alertaron que dentro del pozo se hallaba una mujer sin vida. La testigo, expresó sus conclusiones tras entrevistas con los acusados, con la madre de la víctima y por terceros.

“La mamá de Marina me comentó que su hija tenía una relación conflictiva con su pareja. El día 20 de diciembre, Isabel (madre de Ramos) le mandó un mensaje a la mamá de Marina y le dijo que ellos estaban discutiendo. Ella decía que quería terminar la relación porque sufría violencia por parte de Franco”.

Comentó que según su experiencia, se trataría de un crimen pasional y que el asesino planeó el crimen y conocía perfectamente la zona. “En mi entrevista con Franco (Ramos), desconocía totalmente el hecho y estaba tranquilo”.

El debate continúa mañana a partir de las 8:30 horas.