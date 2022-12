La Dra. Florencia Sartori inauguró su Centro de Medicina Estética en la ciudad de Posadas

Florencia Sartori es una reconocida cardióloga a nivel nacional, y se especializa en medicina estética. Hoy, luego de haber transitado años de mucha proyección y trabajo, la Dra. abre las puertas de su propio consultorio en la capital provincial, para brindar los mejores tratamientos estéticos en base a insumos y tecnología de punta.

Durante la tarde de este sábado 3 de diciembre la ciudad de Posadas celebró la gran inauguración del Centro de Medicina Estética de la Dra. Florencia Sartori, un lugar en donde a partir de ahora sus pacientes van a poder acceder a los tratamientos e intervenciones más demandados en el mundo de la estética y la belleza.

Misiones Online acompañó esta anhelada apertura, y allí dialogamos con la especialista y emprendedora, Dra. Florencia Sartori, quien expresó su alegría por poder realizar esta inauguración, que implicó mucho trabajo y una gran inversión, con el objetivo de atender una amplia demanda por parte de sus fieles clientes en Misiones:

“A partir del lunes mi espacio en la ciudad de Posadas las/os espera para que salgan radiantes después de su turno. Las/os abrazo fuerte, ya que sin ustedes no sería posible este logro que elijo sea hoy la inauguración por el Día del Médico; para recordarme que llevo 18 años (desde que termine el secundario) de mi vida apostando a esta linda profesión que tanta satisfacción me dio y me sigue dando”, afirmó la Dra. Florencia Sartori.

Y a ello añadió:

“Mi fuerte en esta especialidad es la armonización del rostro, al cual tratamos de embellecer y rejuvenecer, sin modificar los rasgos. A su vez, también realizo tratamientos corporales, dedicados a tratar la celulitis, la flacidez y estrías, entre otros; siempre con el objetivo de mejorar la calidad de la piel”.

El nuevo consultorio, ubicado sobre Antártida Argentina 876 – piso 3 Oficina B, tiene vistas espectaculares hacia el exterior, y en él los pacientes podrán hallar muchas novedades en cuanto a tratamientos estéticos se refiere, como así también la atención personalizada de una Cosmiatria y una Nutricionista.

Vale la pena resaltar que en el evento de apertura también se realizó un homenaje especial a Carlos Sartori, padre de la Dra. Florencia Sartori y médico rural misionero con más de 50 años de trayectoria.

“La idea fue invitar a nuestros seres queridos y a algunos amigos, para celebrar su presencia y que nos siga enseñando todo el tiempo, porque es un maestro para todos nosotros”, indicó la Dra. Florencia Sartori, a lo que el homenajeado añadió:

“Para mí es un orgullo y me provoca mucha satisfacción este homenaje que me hace Florencia. Ella desde muy chica visitaba mis consultorios y se notaba su predisposición especial para tratar a los enfermos. Cuando comenzamos a tratar cuestiones estéticas, a ella le gustó mucho la especialidad, y entonces comenzó a dedicarse a ello”.

Te compartimos el registro de imágenes de la inauguración del Centro de Medicina Estética de la Dra. Florencia Sartori

Antártida Argentina 876 – piso 3 Oficina B

Facebook: /SartoriClinicaMedica

Instagram: @draflorenciasartori