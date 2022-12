Herrera Ahuad inauguró en San Ignacio una base operativa de seguridad vial, e instó “a un cambio cultural” para reducir la siniestralidad

Además, recibió radares, alcoholímetros, vehículos y conoció al personal que se capacita para operar en los controles ruteros. También se sumarán 4 radares que se instalarán en el área de Cataratas. Conductores alcoholizados, falta de uso del casco y circulación a alta velocidad, principales factores que aumentan la accidentología.

En la mañana de este lunes, el primer mandatario provincial encabezó el acto de presentación en sociedad, de la primera base operativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Misiones.

A metros de la terminal de ómnibus, en el acceso a San Ignacio, se erige una moderna construcción sustentable, con moderna tecnología y personal que transita la última etapa de capacitación, de cara al verano 2022-2023.

Ubicación de la base operativa

Hasta allí llegó Herrera Ahuad, para recibir radares, alcoholímetros, elementos de seguridad y señalización y equipamiento que se instalará en el área Cataratas, para fortalecer la protección de la flora y fauna del lugar. Este último convenio, forma parte del anuncio que meses atrás, hizo en Puerto Iguazú con el compromiso de trabajar para evitar el atropellamiento de animales y el cuidado del medio ambiente.

Para el gobernador, la base operativa de tránsito, “forma parte de la necesidad de seguir trabajando en políticas públicas que hacen a la seguridad vial, que es una pandemia muy silenciosa y que años tras año generan muertos en rutas y pueblos de Misiones”.

Con una fuerte impronta hacia la prevención, el jefe del Ejecutivo provincial afirmó que “debemos ir hacia un un cambio cultural por encima de las multas. Como en su momento pasó con el uso del cinturón de seguridad”.

Admitió que “es clave las diferentes herramientas como la que contamos, tanto en equipamiento, tecnología y leyes, porque no hay una sola causa de la siniestralidad vial, sino que es multicausal”.

Zona aduanera especial: “Comienza la maquinaria de la reglamentación para que lleguen los beneficios a Misiones”, explicó Herrera Ahuadhttps://t.co/jqM2Aq3vfK — misionesonline.net (@misionesonline) December 2, 2022

Remarcó que el camino, “es apuntar a la educación en las escuelas, en los barrios y en los foros de seguridad”.

Explicó que “no es casualidad que se instale en San Ignacio, sino que tiene que ver con un estudio de las características que tiene la autovía de la ruta 12”.

“Hasta San Ignacio llega la autovía y hacia el norte, la siniestralidad, al ser una sola vía, incrementa”

En diálogo con Misiones Online, Herrera Ahuad se refirió también al refuerzo en seguridad “en la zona de parques naciones, con la incorporación de 4 radares que sumarán a los que ya tenemos para el cuidado y la protección de nuestro medio ambiente”.

Factores de riesgo

Hasta San Ignacio llegó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, quien precisó que “la base operativa tiene como objetivo prevenir siniestros viales porque en la Argentina, es la principal causa de muerte en menores de 35 años”.

“No se producen por el azar, ni por el infortunio ni el destino, sino por hechos que se pueden evitar como manejar alcoholizados, sin casco o circular en exceso de velocidad”.

Sobre el caso de Misiones, remarcó que “en esta provincia hay diferentes realidades. Una es la de las rutas, donde el exceso de velocidad y la alcoholemia son factores de riesgo usuales. Y otra es en los trazados urbanos, donde la siniestralidad tiene que ver con el uso de motos sin casco”.

“No se soluciona vía redes sociales ni con mensajes de buena intención, sino trabajando. El escenario ideal sería no tener que hacer multas, porque la gente se cuida. Como ocurría en la pandemia, cuando todos usábamos barbijo para protegernos del Covid”, consideró el funcionario nacional.

“Que se use casco o que no se tome alcohol antes de salir a manejar, sería un mundo ideal. En el real eso no sucede, por eso está la prevención y si hay infracciones aparece la sanción”, completó.

La base de control y fiscalización, permitirá que se realicen controles viales permanentes en distintos tramos de la ruta nacional y en las provinciales 3, 4, 5 y 204, con una zona de cobertura que alcanza a 14 localidades misioneras.

Permitirá la realización de controles permanentes del organismo que depende del Ministerio de Transporte en conjunto con las fuerzas locales.

Para el funcionamiento de la Base Operativa San Ignacio, la Agencia Nacional de Seguridad Vial aportará personal, alcoholímetros, radares y móviles, recursos que serán utilizados para realizar operativos de documentación, control de velocidad, test de alcoholemia a conductores, patrullajes preventivos y asistencia ante eventuales siniestros viales, entre otras tareas.