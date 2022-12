“Digamos no al uso de la pirotecnia”, se puso en marcha  la décima tercera campaña de prevención de quemaduras en Misiones 

Como ocurre cada año en vísperas de las fiestas de Navidad y Fin de Año, el Ministerio de Salud Pública pone en marcha la décima tercera Campaña de Prevención de Quemaduras denominada “Digamos No al uso de la pirotecnia”. El fin es reducir el número de pacientes con quemaduras por pirotecnia en Misiones.

En Navidad de 2021 se registraron dos (2) pacientes pediátricos con quemaduras por pirotecnia y en el inicio de 2022 Misiones registró cuatro (4) pacientes con quemaduras por pirotecnia (2 pediátricos- 2 adultos).

En estas fechas es tradición quemar fuegos artificiales o juegos pirotécnicos. Sin embargo, el uso de éstos, puede ocasionar lesiones con secuelas permanentes. Más de la mitad de las lesiones por cohetes afectan las manos o brazos, el resto en el abdomen, tórax, cara, genitales y piernas.

El lanzamiento estuvo a cargo del ministro de Salud Pública de Misiones, Dr. Oscar Alarcón junto al responsables del Servicio de Cirugía Plástica del Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga, Dr. Gustavo Abrile y a los referentes de los servicios de quemados de los Hospitales Samic Oberá, Dr. Rafael Olivier; Samic Eldorado, Dra. Verónica Ojeda; Hospital de Pediatría, Dra. Ileana Gilli, el coordinador quirúrgico del servicio de cirugía plástica del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, Dr. Walter Fumeketter y de la Lic Lic. Karina Haransemchuk del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.

“Como ocurre hace 13 años, estamos iniciando hoy la Campaña de Prevención de Quemaduras “Digamos No al Uso de Pirotecnia”, una campaña que fue logrando sus frutos durante todos estos años de disminuir la estadística de quemados todos los años en las festividades en niños, adolescentes y adultos.

Hace 5 o 6 años atrás Misiones registraba entre 21 o 30 lesionados entre Navidad y Año Nuevo, “el año pasado se registraron 6 pacientes con quemaduras, 4 de ellos menores, registrando en la Navidad del 2020 cero pacientes quemados por pirotecnia; por lo cual podemos lograr el 0 que tanto anhelamos, de que ningún misionero, niño o adulto este ocupando las emergencias de los hospitales por la manipulación indebida de pirotecnia”.

Es importante que los adultos sean responsables a la hora del uso de artificios para evitar todo tipo de accidente en menores y en adultos también. “Hay pacientes que pueden tener secuelas graves por este tipo de accidentes. Hemos tenido pacientes que han perdido dedos de la mano o un ojo”, finalizó el titular de la cartera sanitaria.

Hoy en día, los casos de niños quemados en las fiestas de navidad y año nuevo, no se pueden catalogar como accidentes porque pueden ser prevenibles, “es por ello fundamental alejar a los niños de todo lo que sea la manipulación de elementos para festejar en estas fiestas, tanto desde una simple cañita hasta fuegos artificiales. Esta es una de las medidas claves para evitar todo tipo de accidente. Pero, si se registran lesiones la primera medida que se debe hacer es neutralizar la zona afectada con agua de la canilla solamente, no colocar ningún otro elemento, envolver con una toalla limpia o sabana de algodón no usar tela sintética y acercarse al centro de salud más cercano para evaluar la gravedad de la quemadura”, recordó la responsable del servicio de quemados del Hospital Samic Eldorado, Dra. Verónica Ojeda

¿Dónde se pueden comunicar ante una emergencia?

Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga

Teléfono: 0376 – 4447100

Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro

Teléfono: 0376 – 4443700

Hospital SAMIC Oberá

Teléfono: 03755-421226 / 03755-421227

Hospital SAMIC Eldorado

Teléfono: 03751-421537/03751-421538

correo del servicio: [email protected]

En las últimas 8 campañas (Navidad y Año Nuevo) los datos estadísticos son:

2014-2015: 11 lesionados

2015-2016: 21 lesionados

2016-2017: 15 lesionados

2017-2018: 9 lesionados

2018-2019: 10 lesionados

2019-2020: 7 lesionados

2020-2021: 1 lesionado (menor)

2021-2022: 6 lesionados (4 menores – 2 adultos).