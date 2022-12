Con seis selecciones esperando en la siguiente ronda, este martes se definirá la última llave rumbo a los cuartos de final, la cual tendrá como protagonista a Marruecos ante España y Portugal ante Suiza.

Finaliza una etapa más de Qatar 2022. Este martes, desde las 12, Marruecos y España abrirán la fecha con un partido que promete buen juego y puede dar alguna sorpresa. Más tarde, a las 16, Portugal y Suiza definirán al último clasificado. A continuación, todo lo que tenés que saber acerca del cierre de los octavos de final.

Marruecos quiere dar la sorpresa ante España

Marruecos y España definirán mañana su pase a Cuartos de Final de FIFA – Mundial Qatar 2022. El partido está programado para las 12:00 (hora Argentina) en el Education City Stadium.

Se miden el primero del Grupo F y el segundo del Grupo E en el anteúltimo partido de esta ronda de la Copa del Mundo.

El seleccionado marroquí dio el batacazo y clasificó por segunda vez a Octavos, después de México 1986. No sólo consiguió acceder a esta etapa pasados 36 años, sino que lo hizo como líder e invicto, superando a Croacia, Bélgica y Canadá.

El elenco comandado por Walid Regragui tuvo su mejor fase de grupos de la historia: obtuvo 7 puntos, 4 goles a favor y sólo uno en contra. Comenzó su camino en esta Copa del Mundo empatando 0-0 con Croacia y terminó ganando sus partidos con Bélgica (2-0) y Canadá (2-1).

A pesar de haber perdido con Japón por 2 a 1, España logró clasificar en segunda posición (4 puntos), gracias a la victoria de Alemania ante Costa Rica. La diferencia de gol (6) fue su aliada. El seleccionado dirigido por Luis Enrique había debutado en la Copa del Mundo con un 7 a 0 contra los Ticos. Luego, igualó 1-1 con los germanos.

La mejor participación de la Roja fue con el título de campeón en Sudáfrica 2010, la única vez que llegó a las Semifinales en su historia mundialista.

Marruecos y España se enfrentarán por cuarta vez en su historia. Los dos primeros duelos se jugaron por el repechaje en la clasificación para la Copa del Mundo Chile 1962 y los españoles se quedaron con el triunfo: 0-1 y 3-2. En Mundiales, se midieron por primera vez en la fase de grupos de Rusia 2018 y el partido acabó empatado 2 a 2.

Formación probable de Marruecos

El equipo dirigido por Walid Regragui no tiene confirmada su formación, pero se estima que será 4-3-3 con Yassine Bounou en el arco; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss y Noussair Mazraoui en defensa; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat y Abdelhamid Sabiri en el medio; y Hakim Ziyech, Youssef En Nesyri y Sofiane Boufal en la delantera.

Formación probable de España

Por su parte, los conducidos por Luis Enrique saldrían a la cancha con una estrategia 4-3-3 con Unai Simón bajo los tres palos; Dani Carvajal, Rodri, Pau Torres, Jordi Alba en defensa; Gavi, Sergio Busquets y Pedri en la mitad de cancha; y Ferran Torres, Álvaro Morata y Dani Olmo en la delantera.

Fernando Rapallini será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Portugal y Suiza definen su destino rumbo a los cuartos

Portugal y Suiza buscarán su pasaporte a Cuartos de Final de FIFA – Mundial Qatar 2022. El encuentro se disputará mañana a las 16:00 (hora Argentina) en Lusail National Stadium.

El partido entre el puntero del Grupo H y el segundo del Grupo G será el último de esta ronda de la Copa del Mundo.

Aunque perdió en los últimos minutos su duelo frente a República de Corea por 2 a 1, Portugal clasificó en primer lugar en un increíble cierre de grupo. Registró 6 puntos, convirtió 6 goles a sus rivales y vencieron su arco en 4 oportunidades. Sus triunfos fueron ante Ghana (3-2) y Uruguay (2-0).

Qatar 2022 es la octava edición para la selección portuguesa en la Copa del Mundo, certamen en el que logró su mejor performance en su estreno, Inglaterra 1966, cuando alcanzó el 3° puesto, tras superar a la Unión Soviética por 2 a 1. Volvió a disputar el tercer lugar en Alemania 2006 y perdió 3-1 ante el país anfitrión. En la última edición, Rusia 2018, el seleccionado lusitano fue eliminado en Octavos de Final.

Suiza está en Octavos de Final por tercera vez consecutiva en su historia. Necesitaba el triunfo y lo consiguió con un 3 a 2 ante Serbia, en un emocionante partido por el cierre de la fase de grupos.

Desde 1986, el seleccionado suizo jugó cinco compromisos en octavos y nunca pudo superarlos: Estados Unidos 1994 (derrota 0-3 vs. España), Alemania 2006 (0-0 y derrota en penales 0-3 vs. Ucrania), Brasil 2014 (derrota 0-1 vs. Argentina en el tiempo extra) y Rusia 2018 (caída 0-1 vs. Suecia).

Portugal y Suiza nunca se vieron las caras en la historia de los Mundiales. Sin embargo, cuentan con un parejo historial en Eliminatorias UEFA, UEFA Eurocopa, Clasificatorias a Eurocopa, Liga de las Naciones UEFA y amistosos: 25 enfrentamientos con 9 triunfos de los lusos y 11 de los alpinos (34 anotaciones para cada seleccionado). Empataron en 5 ocasiones.

Formación probable de Portugal

El equipo dirigido por Fernando Santos no tiene confirmada su formación, pero se estima que será 4-4-2 con Diogo Costa en el arco; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe y Raphaël Guerreiro en defensa; Bernardo Silva, William Carvalho, Rúben Neves y Bruno Fernandes en el medio; y João Félix y Cristiano Ronaldo en la delantera.

Formación probable de Suiza

Por su parte, los conducidos por Murat Yakin saldrían a la cancha con una estrategia 4-5-1 con Yann Sommer bajo los tres palos; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodrí­guez en defensa; Remo Freuler, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Djibril Sow y Ruben Vargas en la mitad de cancha; y Breel Embolo en la delantera.

El encargado de impartir justicia en el partido será César Ramos Palazuelos.