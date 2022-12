Pelé y un nuevo mensaje tranquilizador sobre su salud: “Estoy fuerte”

Luego de haber sido derivado a cuidados paliativos en el Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo, el astro brasileño pidió calma y agradeció las muestras de apoyo. Pelé se encuentra batallando contra un tumor cancerígeno en su colon.

En pleno desarrollo del Mundial de Qatar 2022, en las últimas horas se dio a conocer que Pelé dejó de responder al tratamiento de quimioterapia y fue derivado a cuidados paliativos en el Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo. Ante esta preocupante noticia, el astro brasileño envió un mensaje tranquilizador y agradeció las muestras de apoyo.

«Amigos míos, quiero mantener a todos calmados y positivos. Soy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por toda la atención que he recibido.

Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes en todo el mundo me mantiene lleno de energía. ¡Y mirar a Brasil en la Copa del Mundo también!

Muchas gracias por todo», escribió O’Rei en su cuenta de Instagram, junto al boletín médico del Hospital Albert Einstein que confirma la información que surgió en el comienzo del día.

El mensaje de la FIFA desde Qatar en apoyo a Pelé

En el cielo de Doha, Qatar, se ‘pintó’ la playera de O’Rei, para dar paso a la leyenda “Pelé, que te recuperes pronto”. Poco después, Arsene Wegner, director de Desarrollo Mundial del Futbol de la FIFA, invitó a la calma sobre los rumores de la salud del astro brasileño.

“Era mi ídolo de infancia y todos estamos recibiendo las noticias sobre su estado de salud, le deseamos una pronta recuperación, hablé con su agente y no se oía pesimista. Me dijo que volvió al hospital y me dijo que no estaba en peligro, esperemos que tenga una pronta recuperación”, comentó Wenger.

En los últimos días, se han filtrado versiones sobre la salud de Pelé, que aseguran que se encuentra en cuidados paliativos, aunque el mismo exfutbolista, desde sus redes sociales, ha aclarado que se encuentra en buena forma.

«Quiero que estén tranquilos y optimistas. Estoy fuerte, con mucha esperanza y siguiendo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el cuerpo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido», publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Debido a eso, la FIFA decidió hacer un espectáculo con drones en Doha, Qatar, sede de la Copa del Mundo, en el que le manda un mensaje al astro brasileño, para que se recupere pronto.

Sumado a esa situación, Arsene Wenger comentó que estará en contacto con el agente para tener los pormenores de la salud del ex astro brasileño.

Pelé, campeón del mundo en tres ocasiones (Suecia 58, Chile 62 y México 70) es considerado por muchos aficionados como el mejor jugador de la historia, incluso por encima del argentino Diego Armando Maradona.