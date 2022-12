Opinión | La abismal diferencia de prioridades 

El Gobierno de la Renovación celebra la promulgación del Presupuesto Nacional 2023 que contempla la facultad del Ejecutivo para crear zonas aduaneras especiales, una medida clave para asegurar el desarrollo económico de la provincia poniendo fin a las asimetrías con los países limítrofes.

Por otro lado, en la alianza Juntos por el Cambio en Misiones el PRO impone la candidatura a gobernador de Martín Göerling ante una fuerte resistencia del radicalismo misionero.

“El liderazgo es el arma más importante de un hacedor, porque cuando uno es líder hacer es más fácil”, sostiene Jürgen Klaric, considerado en la actualidad como el divulgador de neurociencias aplicadas a la vida, la felicidad y a los negocios más influyente del mundo. El objetivo de un buen líder es conseguir que el equipo trabaje de manera efectiva tanto de forma individual como grupal. En este contexto, es de vital importancia fijar una meta clara para lograr que el equipo trabaje de manera mancomunada para lograr el objetivo común. Resulta imprescindible que el líder transmita cuál es la misión, la visión y la estrategia.

La comunicación se transforma en un elemental esencial para el líder a la hora de transmitir los valores al equipo. El flujo de comunicación no puede ser unilateral, todo lo contrario. Es por ello que se considera que los buenos líderes siempre tienen los oídos abiertos hacia las preocupaciones de la gente que lo rodea. La escucha activa amplía el campo de visión y la capacidad de dirección de las metas y objetivos.

Albert Einstein manifestó que “el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única”. Una célebre frase que cobra especial sentido cuando nos referimos a la relación entre un líder y su equipo. Quien asume la posición de líder debe ser el primero en tomar las responsabilidades. La habilidad del liderazgo también puede verse como la capacidad de entregar responsabilidad y delegar tareas. Aquellos que trasladan la responsabilidad a los integrantes de su equipo logran su motivación y garantizan su lealtad.

En su icónica obra “Pensar rápido, pensar despacio”, el psicólogo y Premio Nobel de Economía nacido en Israel Daniel Kahneman sostiene que en el habla cotidiana decimos que una persona es razonable si es posible razonar con ella, si sus creencias concuerdan por lo general con la realidad y si sus preferencias están en consonancia con sus intereses y valores. La palabra “racional” suscita la idea de una gran deliberación, con más cálculo y menos pasión, pero, en el lenguaje común, una persona racional es en realidad una persona razonable.

La definición de racionalidad como coherencia es sumamente restrictiva; demanda observancia de las reglas de la lógica, algo que una mente finita no es capaz de implementar. La gente razonable no puede ser racional por definición, pero no es razón para tildarla de irracional. “Irracional” es una palabra fuerte que connota impulsividad, emocionalidad y tozuda resistencia al argumento razonable.

Los frutos de la perseverancia

En un video publicado en sus redes sociales en oportunidad de la celebración del 25 de Mayo, el Ing. Carlos Rovira, conductor del Frente Renovador de la Concordia, dejó plasmado el sentir del Proyecto Misionerista: “La Revolución es un sueño eterno. La Revolución de Mayo, nuestra revolución. Y es ese uno de nuestros sueños inspiradores, de seguir acompañando, buscando esa Revolución con otros medios, con otras herramientas por supuesto. Ya no se levantan armas, ya no hay caudillos. Con las ideas estamos combatiendo. En paz, sin grieta, porque somos antigrieta, pero nuestras ideas forman parte de esos sueños inspiradores del Misionerismo”. Casi 200 años después, con esta visión, Carlos Rovira demuestra la plena vigencia del pensamiento del extraordinario Juan Bautista Alberdi. El Gobierno de la Renovación demuestra con acciones concretas que las batallas de estos tiempos están marcadas por la inteligencia como elemento determinante.

La semana pasada no ha sido una semana más para toda la dirigencia del Frente Renovador de la Concordia, finalmente, tras superar los grandes escollos propelidos desde un país central que desconoce la realidad del Pueblo Misionero, el Presidente de la Nación promulgó la Ley de Presupuesto 2023. La importancia de esta promulgación, más allá del importante paquete de obras que se contempla en 2023 para Misiones, radica en aquel famoso artículo 121 que faculta al Poder Ejecutivo para la creación de las Áreas Aduaneras Especiales en aquellas zonas del país que el Gobierno Nacional considere necesarias. Para la provincia se trata de una medida vital por la que se viene luchando hace más de 3 años y que su implementación significaría una herramienta fundamental para consolidar el modelo productivo y el desarrollo económico sin la amenaza de las asimetrías generadas por los países limítrofes que siempre atentaron contra la competitividad de la economía misionera.

No se puede soslayar la tarea desplegada por el equipo misionerista que tras meses de trabajo, preparando carpetas con detalles y números, pusieron al alcance de los funcionarios de Ejecutivo Nacional y los legisladores del Congreso todos los fundamentos que demuestran que Misiones es diferente por su geografía, por su ubicación, sus límites (más del 90% de frontera internacional), su población y por la injusta coparticipación que recibe (lo cual no se condice con lo que aporta al séptima economía del país a la Nación).

La negociación fue muy difícil, máxime cuando los legisladores misioneros que responden a las fuerzas nacionales de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se desentienden totalmente de este tipo de gestiones que se realizan en nombre del pueblo misionero.

En oportunidad de la sanción de la Ley de Presupuesto 2023 en el Congreso de la Nación, que incorporó los pedidos de Misiones, Rovira expreso en su cuenta de Twitter: “Agradezco en nombre de los misioneros al Ministro de Economía Sergio Massa por el cumplimiento de su palabra al incluir innumerables obras para el desarrollo de Misiones, particularmente la zona especial aduanera, que presentara y defendiera en soledad, la representación de la Renovación en el Congreso Nacional”.

También en la misma línea, el Gobernador misionero manifestó su agradecimiento y destacó la “generosidad política sin mezquindades en beneficio de los misioneros”.

Imposiciones

El PRO misionero finalmente aceleró e hizo oficial la candidatura a gobernador de Martín Göerling, un soldado de Patricia Bullrich. El ex-Director Ejecutivo de la EBY durante la gestión de Mauricio Macri es considerado uno de los “puros” desde la cúpula del PRO que preside la ex-Ministra de Seguridad de la Nación y pre-candidata a Presidente.

Una vez hecho pública la candidatura de Göerling, a través de una serie de fotos de su local que fueron compartidas en sus redes sociales, referentes del radicalismo misionero no ocultaron su malestar.

Lo cierto es que el radicalismo local se niega a aceptar nuevamente la imposición de un candidato. Ante este escenario, el gobernador correntino Valdés, que busca diferenciarse de Morales y Losteau dentro del radicalismo nacional, busca apoyo de Larreta para impulsar la postulación de Arjol, un gran defensor del modelo correntino en Misiones y su principal aliado político.

Es público el malestar del ala más dura del macrismo por la postura del Jefe de Gobierno porteño que desafía constantemente el liderazgo de Mauricio Macri, por lo que la reciente reunión con el gobernador correntino aviva la interna interminable de Juntos por el Cambio, producto del crecimiento de una corriente destinada a imponer algunos de nombres como precandidatos a vicepresidentes en la idea de fórmulas cruzadas alentada por el gobernador jujeño Gerardo Morales, a la que ahora se suma el correntino Gustavo Valdés.

Ante este panorama, mientras el país no logra atravesar la crisis económica y los temas que preocupan al ciudadano de a pie pasan por la inflación, el salario y la inseguridad, la dirigencia de la oposición avanza en su propia agenda marcada por prioridades muy disímiles como las candidaturas, acuerdos electorales y pujas por espacios de poder.