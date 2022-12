Massa anunció que este lunes se firmará el acuerdo de intercambio de información fiscal automático con EEUU

Será en un acto en el Centro Cultural Kirchner con el embajador norteamericano Marc Stanley. El Ejecutivo enviará además un proyecto al Congreso para establecer un nuevo blanqueo de capitales. Alcances del acuerdo.

El Gobierno firmará mañana lunes con los Estados Unidos el acuerdo de intercambio de información financiera automática entre ambos países en un acto en el Centro Cultural Kirchner, anticipó este domingo el ministro de Economía Sergio Massa. Por otra parte, el Poder Ejecutivo planteará la discusión ante el Congreso sobre un nuevo blanqueo de capitales durante 2023.

“Mañana a las 12 del mediodía se firma el acuerdo en un acto junto al embajador Marc Stanley en el CCK. Eso nos va a permitir poner en vigencia la firma desde el 1° de enero”, adelantó el jefe del Palacio de Hacienda.

El convenio prevé que los Estados Unidos proveerá información sobre los períodos fiscales hasta el 30 de septiembre información sobre cuentas individuales de ciudadanos argentinos, de sociedades integradas por argentinos como últimos beneficiarios y de Trusts que tienen a ciudadanos argentinos como integrantes o beneficiarios. El acuerdo tendrá vigencia desde el 1 de enero y el IRS, la agencia fiscal de EEUU, suministrará información existente desde el 30 de septiembre de 2021.

“Venimos trabajando (en el acuerdo) desde la siguiente semana a la que asumí como ministro. Planteamos en Estados Unidos con mucha firmeza que Argentina necesitaba que EEUU dejara de ser la guarida fiscal de ciudadanos que eluden su responsabilidad con el fisco argentino en cuentas en EEUU”, dijo Massa en declaraciones a Radio con Vos.

“Vamos a trabajar para que antes del 30 de diciembre el Congreso argentino trate la normativa para que entre 1° de enero y el 30 de diciembre los argentinos que no exteriorizaron bienes tengan oportunidad de hacerlo. Quienes no lo hagan serán sujeto de sanciones, no solo tributarias, sino también penales”, anticipó Massa por otra parte.

En ese sentido, el ministro de Economía hizo referencia al sinceramiento fiscal de 2017: “Si alguien blanqueó y ocultó bienes o luego de la exteriorización violó el acuerdo con la AFIP, el blanqueo (para esa persona) se cae y se revisa todo el patrimonio y la exteriorización (que había realizado)”, advirtió.

La hoja de ruta implica, luego de la firma, que el intercambio de información fiscal automática entre las dos naciones, tenga como fecha de inicio del 1° de enero de 2023. Eso no significará que los datos de contribuyentes argentinos comiencen a ser recibidos por AFIP de inmediato. El protocolo que sigue el acuerdo FATCA con el resto de las naciones, y también lo hará con la Argentina, es que enviará la información una vez por año, el 30 de septiembre, con la foto del cierre del año anterior.

“Estados Unidos nos da la información financiera con identificación del titular de la cuenta, monto bruto de dividendos percibidos u otras cuentas en Estados Unidos. También los bancos argentinos pasan a tener la obligación de declarar información a requerimiento de funcionarios de Estados Unidos. Es un compromiso mutuo de alcanzar niveles equivalentes de intercambio de información, con la responsabilidad de confidencialidad, y un régimen de salvaguarda sobre los procedimientos técnicos y tecnológicos”, mencionó el ministro.

Hay estimaciones preliminares que hablan de un potencial de ampliación de la base imponible de unos USD 100.000 millones, lo que responde a informes del sistema financiero norteamericano. En ese plano, arriesgan desde el equipo económico, el adicional de recaudación tributaria podría rondar los USD 1.000 millones anuales.

Sería, en ese sentido, poco representativo: algo menos de $170.000 millones a precio del dólar mayorista y que equivaldría, solo para comparar, al 10% de los ingresos del fisco de octubre pasado. Los dos impuestos que serían alimentados por este acuerdo de intercambio de información serían Bienes Personales y Ganancias.