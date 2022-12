Aunque fuera condenada este martes Cristina Fernández no irá presa y hasta podrá ser candidata en 2023

Este martes el Tribunal que juzga a Cristina Fernández y otras once personas, en la causa denominada Vialidad, dará a conocer su veredicto. Pero incluso si la vice presidente fuera condenada, no irá presa, porque primero la sentencia debe quedar firme.

El veredicto que el próximo martes dará a conocer el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz presenta una serie de preguntas sobre el futuro judicial y político de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, la principal acusada en la causa. Si es condenada, ¿puede ir presa?, ¿y puede ser candidata en las elecciones del año que viene?. Si la absuelven, ¿la causa termina o continúa en otras instancias?, ¿puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación?

¿Si Cristina Kirchner es condenada va a ir presa?

No. En principio porque como vicepresidenta de la Nación tiene fueros de inmunidad de arresto y para que se los quiten debe pasar por un juicio político. Y además porque para que una eventual detención se de la sentencia debe quedar firme para que comience a cumplirse y para eso debe pasar por otras instancias judiciales. Por otra parte, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola cuando pidieron condena para Cristina Kirchner no solicitaron su detención.

¿En qué momento una eventual condena queda firme y la empieza a cumplir?

Cuando la Corte Suprema intervenga en el caso. Esa es la última instancia de toda causa judicial. Si el máximo tribunal ratifica la condena ahí comienza a ejecutarse. Allí se abren otros interrogantes. Uno es que ocurre si Cristina Kirchner tiene fueros por algún cargo electivo que esté cumpliendo. Para eso la Constitución contempla el juicio político para lo que se requiere una mayoría especial de votos por parte del Congreso de la Nación.

¿Qué ocurre si la condena queda firme y Cristina Kirchner tiene fueros?

En ese caso se deberá iniciar el proceso de juicio político para que le quiten los fueros. Allí la discusión sería política y oficialismo y oposición medirán fuerzas para determinar si están los votos para obtener el desafuero.

¿Puede obtener una prisión domiciliaria?

Cristina Kirchner cumplirá 70 años el próximo 19 de febrero. La ley establece que a partir de esa edad se puede solicitar la prisión domiciliaria. Pero no es automático. La norma dice que el juez “podrá” otorgar esa modalidad de detención. De hecho hay personas de menos de 70 años en prisión domiciliaria por problemas de salud o mayores de edad que están detenidos en una prisión.

¿Si es condenada perderá su cargo de vicepresidenta y el año que viene puede ser candidata en las elecciones?

No. Una condena no afecta ni su actual cargo ni tampoco una candidatura para el 2023. Uno de los delitos por el que la Fiscalía pidió que sea condenada contempla como pena la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero ocurre lo mismo que con una detención: la sentencia debe quedar firme. Respecto de una candidatura Cristina Kirchner cuenta con el antecedente del ex presidente Carlos Menem. Para las elecciones de 2017 Menem tenía una condena por la venta de armas a Croacia y Ecuador y se pidió su inhabilitación para que pueda postularse para ser reelecto senador nacional por La Rioja. Pero la Corte Suprema avaló que vaya a elecciones porque la condena no estaba firme.

¿Alberto Fernández puede indultar a Cristina Kirchner si es condenada?

Si. La Constitución Nacional establece que el indulto o la conmutación de penas es una facultad del Presidente de la Nación. Inclusive la Corte Suprema en otros casos avaló que se puede indultar sin que la condena esté firme. La Constitución también establece que no podrán ser indultados ni sus penas conmutadas quienes sean condenados por delitos “contra el orden institucional y el sistema democrático”. Y para algunos juristas eso incluye delitos de corrupción. Sin embargo, el propio Alberto Fernández dijo públicamente que no cree en los indultos. “Si algún estúpido piensa que voy a indultar a alguien, no lo voy a hacer. Descreo de los indultos, es una rémora de la monarquía. Los presidentes no están para perdonar a nadie”, dijo en mayo de 2019 cuando era precandidato a presidente y comenzaba el juicio por la obra pública.

¿Qué ocurre si es absuelta?

Seguirá con su estado de inocencia como hasta ahora y se abrirán las instancias para que la Fiscalía pueda apelar.

¿Qué puede hacer el fiscal ante una absolución cuando en el juicio pidió que sea condenada?

En ese caso la Fiscalía puede apelar la decisión del Tribunal Oral Federal 2 para que sea revisada por una instancia superior. Si es condenada, lo mismo hará su defensa y pedirá la absolución. En el juicio participó la Unidad de Información Financiera (UIF) -un organismo del gobierno nacional- como querellante, un acusador privado. Los abogados de la UIF no pidieron que la vicepresidenta sea condenada por lo que si es absuelta no apelarán la sentencia.

¿Cuáles son las siguientes instancias y los tiempos para revisar el fallo del Tribunal Oral?

Después del fallo del Tribunal Oral interviene la Cámara Federal de Casación Penal. Ese tribunal al recibir la sentencia debe fijar una fecha de audiencia para escuchar los argumentos de las partes. Después de eso, la ley establece que tiene 20 días hábiles para resolver el caso. Lo que resuelva Casación se puede apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la última instancia judicial del país, que no tiene plazos para resolver. Es difícil establecer tiempos porque en el medio hay distintos plazos procesales. Un ejemplo: el fallo del tribunal oral recién va a poder ser apelado en marzo o abril del año que viene cuando se den a conocer los fundamentos. Lo que es seguro es que en el 2023 de elecciones presidenciales el caso no esté cerrado.

¿Quiénes son los jueces que intervendrán en las próximas instancias de la causa?

En la Cámara de Casación interviene la Sala IV que hoy está integrada por los magistrados Mariano Borisnky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Los dos primeros jueces son muy criticados por el oficialismo y fueron denunciados porque visitaban a Mauricio Macri en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada cuando era presidente de la Nación y tenían causas importantes para resolver, como la de obra pública. Inclusive Borinsky jugada al paddle con Macri. Los integrantes de la Corte Suprema son Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Se trata de magistrados que desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández son criticados por el oficialismo por distintos fallos, entre ellos de la causa de la obra pública.

¿Qué dijo la Corte Suprema cuando tuvo el expediente?

El máximo tribunal intervino en la causa en junio pasado cuando rechazó todos los planteos de las defensas, entre ellas los de Cristina Kirchner, que objetaban y pedían la nulidad del juicio oral. En esas resoluciones, la Corte Suprema señaló que las defensas no justificaron la gravedad institucional que planteaban. Fuente: Infobae.