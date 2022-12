Alerta en Gran Hermano 2022: una participante estaría embarazada

Una participante de Gran Hermano 2022 cree que está embarazada debido a algunos episodios poco comunes que tuvo en la casa. Cuando se lo contó a un hermanito, le reveló un increíble detalle.

Los participantes de Gran Hermano 2022 protagonizan diversas situaciones que ponen en alerta al resto de los jugadores, así como al público televisivo que se mantiene pendiente de todo lo que sucede en «la casa más famosa del país». Esta vez, fue Constanza «Coti» Romero quien generó repercusión, ya que hay sospechas respecto a que puede estar embarazada.

En los últimos días, Coti se sintió descompuesta y hasta no quiso comer. Por ese motivo, Agustín «Frodo» Guardis se acercó a ella y le preguntó a modo de broma si está embarazada, algo que provocó dudas en la participante.

Alexis «El Conejo» Quiroga, el jugador con quien tuvo relaciones íntimas en varias ocasiones, escuchó la secuencia y sintió preocupación. «No estarás embarazada, ¿no?», preguntó él, a lo que ella contestó: «No, no digas eso. Ay, no digas eso por Dios». La conversación continuó y Coti le reveló un inesperado detalle.

Gran Hermano 2022: Coti sospecha que está embarazada y le contó al Conejo el motivo

Coti y El Conejo se encontraban en una de las habitaciones cuando ella decidió revelarle algo raro que le pasó en el baño: «Ayer fui al baño y cuando hice pis, quise tirar la cadena y vi un chorrito así de sangre muy clarita», expresó.

Tal vez te puede interesar leer: Gran Hermano 2022 | Una revelación de Agustín obligó a cortar la transmisión en vivo

«Tengo miedo de que sea el sangrado de implantación», agregó ella. Sin embargo, no se conoce cuál fue la respuesta de él, ya que la producción de Gran Hermano cortó la transmisión y decidió enfocar el patio.

La pareja mantiene relaciones íntimas hace bastantes semanas y, supuestamente, siempre se cuidan. Esto no es un problema, ya que hay personas que se encargan de abastecer la casa con los métodos de protección sexual necesarios.

En las redes sociales, muchos usuarios opinaron que se trata de una estrategia para que sus compañeros no la vuelvan a nominar y así tener menos posibilidades de ser eliminada de la casa. «Es estrategia de Coti, sabe que si dice eso no la sacan de la casa ni a palos. ¿Quién se va a querer perder ese notición dentro de la casa?», «Está jugando, sabe que si va por ese lado la gente compra», fueron algunas de las opiniones.

Otras personas destacaron la «falta de responsabilidad» de los dos: «¿Eso significa que esta gente no usa preservativos? Ah, bien eh», «Se me pone la piel de gallina por escuchar con qué ligereza hablan de embarazo», «Si no se cuidaron las cuentas dan perfecto», escribieron.

Piden la expulsión de un participante de “Gran Hermano 2022” por acoso sexual: los detalles del repudio y la campaña para que quede afuera @GranHermanoAr #GranHermanoArgentina https://t.co/8VOjWtEk4A — misionesonline.net (@misionesonline) November 2, 2022

Fuente: Crónica