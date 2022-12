Lionel Messi pudo marcar en fase final del Mundial y quedó a un solo tanto se convertirse en el máximo artillero argentino de la Selección en citas mundialistas. Solamente lo supera Batistuta.

Lionel Messi brilló y es la figura de Qatar 2022 y hoy lo volvió a demostrar en el partido de Octavo de final frente a Australia. Autor del primer gol del partido que le dio el impulso al Seleccionado Argentino y nada más ni nada menos que en su partido número 1000.

Como si ya no fuese importante tratar de meterse entre los ocho mejores, Leo Messi alcanzó los ¡1.000 partidos en su carrera! No hay ceros de más, no hay partidos en la playa, ni se cuentan los de las selecciones juveniles y ni siquiera los Juegos Olímpicos. Solamente sumando los que disputó con el Barcelona, el PSG y la Mayor, la Pulga llegará a esa cifra impresionante, que solo han logrado pocos en la historia.

Tal vez te interese leer: Con goles de Messi y Julián Álvarez, Argentina venció a Australia y jugará los cuartos de final del Mundial de Qatar

Sumando los 778 en Barcelona, los 53 en el PSG y los 168 en la Selección, la cuenta da 999. Y una vez que arranque el duelo de octavos, llegó a 1.000.

Con el gol ante Australia, Messi quedó a 1 tanto de Gabriel Batistuta como máximo goleador argentino en los Mundiales.

En este juego contra los Socceroos, la Pulga pudo romper una racha negativa con el elenco nacional. Si bien es el futbolista que más Copas del Mundo disputó con Argentina, superando las cuatro de Diego Maradona (España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994), y es uno de los máximos artilleros del país en esta competencia, nunca había podido marcar en las etapas finales. Al minuto 35 del primer tiempo, cuando el partido estaba cerrado, Leo sacó un remate rasante que venció la estirada del arquero Mat Ryan.

Algunos datos de los 1000 partidos de Messi

– Durante la temporada 2012, Leo anotó 91 goles logrando de esa manera superar el récord máximo en el fútbol profesional que poseía el alemán Gerd Müller (85) en 1972.

– Su mejor promedio de gol fue en la temporada 2011/12 con 1.17 por juego. El rosarino marcó 82 goles y repartió 32 asistencias en 69 encuentros.

– En la presente temporada 2022/23, el crack disputó 25 cotejos, anotó 20 tantos y dio 16 pases gol.

– El rival al que más goles le marcó Messi es el Sevilla de España. En 42 juegos, Leo le anotó 38 veces entre 2006 y 2021.

Es el noveno tanto de Messi en el total de los cinco Mundiales que lleva disputados, pero los ocho anteriores se dieron en partidos de la fase de grupos, antes de que el torneo entrara en los cruces de octavos de final.

En Alemania 2006, su primera cita mundialista, los de José Néstor Pekerman llegaron hasta los cuartos de final. Leo, que había debutado en la red en la Primera Fase ante Serbia y Montenegro en el 6-0, no pudo repetir contra México (octavos de final) y ante los bávaros (en cuartos) vio el encuentro desde el banco de suplentes. En Sudáfrica 2010, con Maradona de suplente, se despidió sin ningún tanto durante todo el torneo.

En Brasil 2014 tuvo una brillante fase de grupos y lideró a sus compañeros hasta la final dentro del campo de juego. Sin embargo, tampoco pudo anotar en los “mano a mano”. Sus contrincantes fueron Suiza en octavos, Bélgica en cuartos, Países Bajos en semifinales y Alemania en la final.

Messi también se acercó a otro récord con la camiseta albiceleste, ya que llegó a los 9 goles en Mundiales, superando los 8 de Diego Armando Maradona (2 en España 1982, 5 en México 1986 y 1 en Estados Unidos 1994) y quedando a solamente uno del registro de Gabriel Omar Batistuta (4 en Estados Unidos 1994, 5 en Francia 1998 y 1 en Corea-Japón 2002).