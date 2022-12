Los mejores memes de la victoria de Argentina ante Australia: la atajada de Dibu Martínez y los yerros de Lautaro, en el foco de las bromas

La Argentina sufrió, pero ganó ante Australia y se metió entre los ocho mejores del Mundial de Qatar. El seleccionado de Lionel Scaloni se impuso 2-1 este sábado y, como era de esperarse, en las redes sociales se jugó un partido a parte entre las reacciones de sufrimiento y de burla por lo que ocurría en el campo de juego.

En el primer tiempo, los usuarios hicieron foco en la falta de situaciones de gol y en lo “aburrido” del encuentro que prácticamente no tuvo disparos al arco. Incluso, en la previa hubo algunas bromas por la suplencia de Paulo Dybala, quien no ha sumado minutos hasta en el momento. Pero, en el complemento no sólo se activaron los jugadores en el terreno de juego, sino también los hinchas de Twitter.

Allí hubo una explosión de euforia con los goles de Lionel Messi y de Julián Álvarez, pero luego llegó la hora del sufrimiento. Tras el tanto de carambola de Craig Goodwin, tras un desvío en Enzo Fernández, hubo demasiada tensión en los fanáticos que se lamentaron por las chances dilapidadas de Lautaro Martínez. El delantero, que ingresó en el segundo tiempo, no pudo convertir las tres ocasiones que tuvo y muchos se acordaron de los yerros Gonzalo Higuaín en el Mundial 2014 y las Copas Américas 2015 y 2016.

Sobre el final, los memes fueron de homenaje para Emiliano Dibu Martínez, protagonista de una atajada asombrosa en la última acción del partido que fue festejada como un gol por sus compañeros y por los hinchas.

Los mejores memes

(Fuente: Infobae)