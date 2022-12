La tradición encuentra su origen en el legendario “gol a los ingleses” perpetrado por Diego Armando Maradona. Con una trágica historia de explotación a manos del Imperio Británico, muchos bangladesíes se sienten identificados no sólo con el mítico gol, sino también con la continua lucha de los argentinos por recuperar a las Islas Malvinas.

En Bangladesh no se pierden ningún partido de Argentina. No es la fijación de unos pocos ni tampoco una costumbre escondida, sino una pasión tan ardiente como la vivida por los más de cuarenta millones que habitan el país sudamericano. Con la victoria de Argentina ante Australia y el consecuente paso de la Selección a cuartos de final en el Mundial de Qatar 2022, los bangladesíes no se hicieron esperar y entonaron himnos tan parejos y honestos como los entonados por quienes son argentinos de nacimiento.

Tal y como sucede cada vez que llegan a las redes los gritos de los fanáticos de Argentina en Bangladesh, o las filmaciones de las multitudes atentas viendo los partidos en pantallas gigantes, la gente cae en la misma pregunta: ¿quiénes son los que festejan y por qué lo hacen? Una de las respuestas más probables se encuentra en los aspectos que entrelazan las historias de ambos países, cada uno víctima de diversas instancias de explotación y saqueos por parte del antes conocido como Imperio Británico.

El Imperio Británico, que alguna vez llegó a ser el imperio más grande en toda la historia humana, desembarcó sus fuerzas en lo que hoy es Bangladesh en 1757, con el arribo en la zona de la Compañía Británica de las Indias Orientales, una de las tantas “compañías especiales,” avaladas por las monarquías europeas, que existían entonces para servir a los más poderosos habitantes de las más grandes potencias del viejo continente.

El gobierno del régimen británico en el territorio (más tarde designado como una colonia) probó ser uno carente de piedad alguna: por un lado, impartió un sistema económico de corte feudal que sólo aumentó los niveles de desigualdad; por otro, comenzó un arduo proceso de desindustrialización nacional, con el principal objetivo de acumular fondos que puedan financiar la incipiente Revolución Industrial.

Estas medidas, en conjunción con algunas otras, tuvieron horribles efectos en la población. Una hambruna, que se cobró la vida de siete millones de personas según los reportes más conservadores, llegó en 1769 y no claudicó sino hasta 1771 — una de las tantas consecuencias del imperialismo británico. Más de doscientos años después, los británicos mostrarían otra vez sus garras en una guerra que se llevaría la vida de más de seiscientos argentinos, una cifra superada después incluso de disparada la última bala, con las víctimas de las irreversibles secuelas de tan traumático evento.

Varios excombatientes cuentan sus experiencias como soldados de la Guerra de Malvinas todos los viernes en un programa transmitido por Misiones Online TV, gracias al cual las historias de los que tan valientemente lucharon contra las acciones imperialistas del Reino Unido llegan a los oídos de muchas personas que, de otra manera, podrían nunca oírlas, o darlas por sentado, o incluso ignorarlas inadvertidamente.

La identificación que el pueblo argentino siente con la lucha por la recuperación de las Malvinas es la misma que el pueblo de Bangladesh siente al intentar analizar su pasado tan injusto y encontrar la forma de amigarse con su presente, tan plagado de consecuencias desgraciadas por doquier. Sin embargo, apoyan incondicionalmente a Argentina en todos los mundiales, en todos los amistosos, en todas las copas habidas y por haber. Este sábado colmaron sus calles nuevamente, con banderas celestes y blancas bailando en la brisa y los gritos y festejos de alguien que está seguro de sus ideales.

Muchos argentinos cometen el error de verlos como simples fanáticos, como una curiosidad de esas que te hacen sonreír y de las que después se olvidan, pero no — esto es diferente. No es una simple curiosidad, sino una lucha en común cuyas facciones más evidentes esperan ansiosas por el momento de salir y dejarse ver. Si Bangladesh apoya tanto a Argentina, ¿por qué no, entonces, aparte de apoyar nuestros propios esfuerzos por lo mismo, no se apoya también a Bangladesh en su misión tan noble por alcanzar la libertad popular que tanto merece?