La apostoleña Avelina Vizcaychipi recibió un reconocimiento a su labor cultural y social donde se le confirió el rango de «Embajadora en ECOÉTICA»

Avelina Vizcaychipi recibió en el día de ayer, 2 de diciembre, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina un reconocimiento a su labor cultural y social, donde se le confirió el rango de "Embajadora en ECOÉTICA" y quedó elevada a miembro de honor de la Academia Internacional de la Diplomacia.

La distinción ha sido entregada en mano por el Vice Presidente, Embajador por la Paz, ECOSUC ONU Adrian de Angelis y la Secretaria embajadora por la Paz, ECOSUC ONU Liliana Hernadez.

Avelina Vizcaychipi recibió en el día de ayer, 2 de diciembre, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina un reconocimiento a su labor cultural y social, donde se le confirió el rango de «Embajadora en ECOÉTICA» y quedó elevada a miembro de honor de la Academia Internacional de la Diplomacia y las profesiones con la inscripción de su nombre en el registro mundial de valores del género humano en la honra Número 57/2022.

La profesional en turismo, manifestó estar muy agradecida con todos los que día a día la motivan y ayudan a seguir en esta noble tarea de mostrar y difundir lo nuestro de la mejor manera, siempre con respeto, mucho trabajo y dignidad.

Agradeciendo además a Dios en primer lugar, a sus dos hijos, a sus padres por la vida, a sus hermanas/os, sobrinos y familia en general, donde también dijo: “estoy agradecida con el pueblo de Apóstoles que es la base de mi inspiración, a toda la provincia de Misiones y Corrientes como así también de Entre Ríos que en este último tiempo me han sabido acompañar. Gracias a mis auspiciantes, amigos y a cada uno de los que me apoyan a ir por más. Me siento muy honrada y feliz”, finalizó.