Posadas | 63 nuevos Guardiamarinas de Reserva egresaron del Liceo Naval Militar Storni

En la mañana del viernes 2 de diciembre se realizó el acto de colación de 63 Guardiamarinas de Reserva en el Liceo Naval Militar Almirante Storni. Durante la jornada se vivieron momentos emotivos y varios guardiamarinas recibieron reconocimientos por su mérito en la institución.

Del acto de egresados del Liceo Naval Militar Storni, también participó Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación, quien destacó que, fue “muy emotivo el acto de fin de año, de egreso de los estudiantes que cursan este el bachillerato, que egresan como guardiamarina de la Marina Argentina”, y agregó que, “la educación es una, sea en la gestión pública, en la gestión privada o en la gestión militar. La verdad, que el nivel académico que se logra aquí en el liceo es muy bueno”.

Mientras que el director de la institución, el capitán de navío, Gustavo Adolfo Sánchez, destacó que, “estamos muy contentos de poder hacer un acto presencial. Después de todo lo que nos dejó esta pandemia, de a poco fuimos volviendo a la normalidad. Este año nos pudimos desarrollar todo el año sin casos. Así que felices de que nuestros 63 cadetes de 5.º año, hoy guardiamarinas, hayan podido llegar a este egreso y haber completado todo el ciclo lectivo en este instituto”.

Y agregó que, “este año empezamos con la incertidumbre de ver cómo iba a ser, si nos iba a permitir hacer todas las tareas. Y a Dios gracias y a los controles sanitarios que tuvimos, las precauciones y el cuidado general de la población, logramos tener un año educativo completo, normal. Se pudieron desarrollar todos los espacios curriculares superando las metas que nos habíamos impuesto. Pudiendo participar en diferentes eventos, competencias, olimpíadas, congresos en diferentes zonas del país”.

Con vistas al futuro de la institución, Sánchez adelantó que la semana próxima se realizará el examen de ingreso para la camada 2023 del Liceo. “Tenemos hasta el día de hoy 143 aspirantes para noventa vacantes, así que estamos muy contentos con la convocatoria, y realmente no podemos ampliar el ingreso porque estamos limitados con los tamaños y la cantidad de las aulas”.

Una de las egresadas que se llevó varios reconocimientos por su desempeño académico fue Sofia Tarnowski, quien se mostró muy emocionada y contó que “estoy muy feliz. Es un momento demasiado emotivo, para mí. Realmente no tengo palabras para decir lo que es”.

La nueva guardiamarina, muy emocionada y con todos los reconocimientos en sus manos contó que es de Eldorado, y que, “yo quedé internada acá en el liceo, desde 2018. Y me acuerdo de la semana adaptación, y en este momento me emociona muchísimo, porque no pensaba llegar tan lejos. Y la verdad que estoy muy feliz y orgullosa de mis logros”.

La joven adelantó que, “me estoy yendo a Buenos Aires a estudiar la Marina mercante en la Escuela de Náutica, Manuel Belgrano y ese es mi proyecto a futuro”, y sueña con poder hacer la instrucción en la Fragata Libertad.