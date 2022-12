Lionel Scaloni en conferencia de prensa dio detalles sobre Di María, el rival en octavos y agradeció a los hinchas por el apoyo

Todavía está latente el triunfo por 2-0 ante Polonia que metió a la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, pero lo cierto es que la fase final está a la vuelta de la esquina.

Este sábado, desde las 16, la Albiceleste se medirá con Australia para alimentar la ilusión e intentar meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. Por ello, Lionel Scaloni habla en vivo en conferencia de prensa.

En principio, el entrenador argentino contó que este jueves “fue día de recuperación para la mayoría, por eso el entrenamiento de ayer fue de analizar a Australia. En el entrenamiento de esta tarde tendremos un panorama más claro. Después de la práctica decidiremos el equipo, según la evolución de Ángel (Di María) y de otros jugadores”.

Acerca del choque de este sábado por octavos, Scaloni aseveró que “Australia es un buen equipo, son 11 contra 11 como dijeron ellos. Hay que dejar de lado l teórico favoritismo y jugar el partido. Nuestra idea es jugar como en los últimos partidos. Igual no me sorprende su presente, es una buena selección, con tradición en los Mundiales y eso la hace difícil. No hay que confiarse porque es a todo o nada.”.

Por otra parte, se refirió al VAR tras la polémica del partido entre Japón y España. “Pienso que las primeras imágenes de la pelota de Japón y España son elocuentes. Nosotros lo vivimos y realmente es difícil de digerir, sobre todo porque es una cosa muy nueva y se implementa en un Mundial. Es lo que hay y es para todos, pero que las líneas las tracen con una escuadra, así no se tuercen”.

“La hinchada argentina siempre se hace notar, eso pasó históricamente. Estamos eternamente agradecidos porque el clima es muy lindo. Ojalá mañana tengamos el mismo clima que con Polonia porque fue como jugar en Argentina”, agregó

En ese sentido, les dejó este mensaje a los hinchas: “Vamos a dejar hasta la última gota de sudor en este Mundial. Sabemos la dificultad que tiene y que al final es fútbol y hay equipos muy preparados”.

Rodrigo De Paul: “Tenemos que estar atentos para no quedar mal parados”

Previo a las palabras del dt, el mediocampista argentino dio su punto de vista acerca de los primeros tres partidos de la Selección en el Mundial de Qatar.

En primer lugar, se refirió a los cambios en la mitad de la cancha. “Cómodo me siento con los tres, siempre en el día a día entrenamos juntos y lo hacemos de una manera en la que vamos cambiando. Todos saben la cantidad de partidos que he jugado con Leandro, con Guido también y Enzo se incorporó hace poco, siempre trato de ayudarlo. Tenemos gran jerarquía”.

En octavos de final, Argentina enfrentará al combinado australiano. “Australia lo vimos bastante, estamos viendo videos. Al tener tan poquito tiempo entre un partido y otro tenemos que trabajar en ese aspecto. Va a ser un partido similar a Polonia, nos van a dar la pelota y bien cerrados, pero con extremos rápidos”, aseguró. Asimismo, agregó que “es un equipo rápido, con gente alta, centrales altos… Tienen extremos muy rápidos, creo que esa es su carta, tenemos que estar muy atentos en ese sector para no quedar mal parados”.

Por otra parte, acerca de la única derrota que tuvo la Albiceleste en el Mundial, De Paul expresó que “fue sumamente positivo, nos encontramos en una situación que no estábamos acostumbrados. Hace mucho que no perdíamos y se vio el carácter. Se está viendo que no es una copa del Mundo fácil, equipos importantes se quedaron afuera”.

En cuanto a su estado físico, De Paul señaló que “uno va en función de cómo funciona el equipo. Personalmente creo que fui de menor a mayor, es verdad, pero ahora me encuentro muy bien. El cuerpo técnico me da mucha confianza, jugar los noventa minutos para mí siempre es importante, lo prefiero así. Así que estoy bien y el equipo con mucha fe, mucha ilusión. Los veo muy bien a mis compañeros, el grupo está respondiendo”.

El día a día en el Mundial y qué les dicen Messi y Di María: “Ellos (los grandes) nos han ayudado un montón, nos han explicado la importancia de vestir la camiseta argentina, asumen todo tipo de responsabilidad, pero nosotros también tenemos que asumir las nuestras. Son ellos los que llevan este barco, pero todos tenemos que asumir la responsabilidad”.