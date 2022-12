HéroesMisionerosDeMalvinas: Reviví la historia de Mario Urdapilleta, el veterano que estuvo cara a cara contra un «Sea Harrier»

Mario Urdapilleta combatió en Malvinas ejerciendo como comunicante y en un nuevo capitulo de “Homenajes por los 40 años de la Guerra de Malvinas” mostramos su conmovedora historia.

Este ciclo de entrevistas homenaje por los 40 años de la Guerra de Malvinas lleva meses en Misiones Online con la premisa de visibilizar la historia de todos los excombatientes misioneros o que residen en la provincia luego de la guerra. Hoy compartimos la historia del excombatiente Mario Urdapilleta.

En su época de soldado, fue infante de Marina del batallón Nº5 de Malvinas y ejerció tareas como Comunicante en la guerra.

«No nací en Misiones, si me malcríe acá yo nací en Río de Mayo, Chubut. A los 5 años vinimos acá, anduvimos por todo misiones, y me tocó estar en Puerto Esperanza cuando me llamaron al servicio militar obligatorio», comenzó diciendo.

El mismo partió hacia Tierra del Fuego en busca de nuevos horizontes y sin la idea de saber que iba a viajar a Malvinas. «Acá salimos con 32 grados en el tren y llegamos allá con 25 grados bajo cero», contó.

Viajó en avión a Malvinas y debido a trayecto diferentes desde el sur del país, contó que tuvo el privilegio de ver tal cual una imagen de mapa, a las Islas Malvinas.

En los pasajes donde relató los momentos más difíciles de la guerra, contó uno de los primeros bombardeos donde los ingleses hicieron tronar la tierra con sus misiles lanzados desde barcos a más de 20 millas de la costa.

«Te pasa por la cabeza toda tu vida. Pasa el miedo, el terror, la alegría, y después y después viene el acostumbramiento. Después es normal que cada rato caen bombas, que pasan aviones. Es como si fuera un lunes y arrancamos a laburar”, contó.

Otro de los momentos difíciles tuvo que ver con la escasez de comida y aseguró que ante la necesidad “Mis compañeros y yo nos tragábamos el humo de los cigarrillos que llegaban de regalo, te llenaba el estomago y te daba saciedad. El agua se tomaba de los charcos. Son vivencias”.

Asimismo, contó como pilotos de pucará salvaron su vida y la de sus compañeros en uno de los últimos días de la guerra: “El comandante nos dijo que esperáramos y luego nos dijo que habían dos pilotos que iban a tomar un café y después iban a ir ayudarnos. Ese fue el momento más crudo que tuvimos, puteamos todos, pero al rato vuelve a decirnos que ya iban dos aviones Pucará a ayudar. El ruido a lata y hélice que hacían ja, pero después vimos el terror y lo que produce el Pucará, era una cosa del otro mundo, era una filmación de una guerra», sentenció.

Otro de los pasajes más impactantes de esta historia tiene que ver cuando Mario parado en campo descubierto quedó cara a cara contra un avión Sea Harrier. Comentó que el piloto le hizo la seña con el pulgar y luego lo atacó con las ametralladoras de la nave. Cuerpo a tierra, Mario se salvó en aquel momento y aseguró que «lo hizo para burlarse».

Por último dejó en claro que todos los veteranos tienen historias diferentes. Malvinas ocupa un gran lugar en su vida. «Es parte de mi historia y yo soy la historia viviente de Malvinas», afirmó.