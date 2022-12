Los charrúas deben ganarle sí o sí a Ghana y esperar una mano de CR7 y compañía ante Corea del Sur para avanzar de ronda. En el otro grupo, Brasil enfrenta a un necesitado Camerún mientras que Suiza y Serbia definen al segundo clasificado.

Se termina la fase de grupos de Qatar 2022. Después de casi dos semanas, llegó el momento de conocer a los equipos que avanzan al cuadro final y el panorama parece, de momento, bastante claro: Brasil y Portugal esperan rival, mientras los 6 equipos restantes pelean por solo dos lugares. Guerra sin cuartel en Doha.

Ghana y Uruguay, a todo o nada para seguir en el Mundial

Ghana y Uruguay se enfrentan mañana, a partir de las 12:00 (hora Argentina), en el estadio Al Janoub. El partido corresponde a la fecha 3 del grupo H del torneo FIFA – Mundial Qatar 2022.

Será un cierre de grupo electrizante entre los seleccionados africano y sudamericano. Los ghaneses vienen de vencer a República de Corea y Uruguay fue derrotado por Portugal. El partido que da cierre a la primera fase será el que defina la continuidad de uno de ellos en este Mundial.

Con goles de Mohammed Salisu (23′ 1T) y Mohammed Kudus (33′ 1T y 22′ 2T), la selección de Ghana evitó quedar fuera de Qatar 2022 ante los Guerreros de Taeguk. El cotejo fue intenso. Las Estrellas Negras iban arriba en el marcador, los asiáticos lograron igualar y fue Kudus quien hizo respirar a los ghaneses.

Segundo en la tabla de posiciones, el equipo de Otto Addo buscará la clasificación a la siguiente fase por tercera vez en la historia (2006 y 2010, las anteriores).

Ghana fue el único seleccionado representante de la Confederación Africana de Fútbol que marcó goles (5) en las dos primeras jornadas de la edición actual.

Para Uruguay el panorama es complicado. Último en su zona, ha logrado sumar apenas un punto al igual que los coreanos. En su último partido, la Celeste terminó perdiendo frente a Portugal por 2 a 0.

La selección comandada por Diego Alonso, una combinación de veteranos y jóvenes jugadores, está obligada a vencer para tener posibilidades de acceder a los Octavos de Final. En el historial mundialista, se encuentra invicta ante combinados africanos con 2PG y 2PE.

Al seleccionado sudamericano un empate o una derrota los deja fuera de competencia. Si logra la ansiada victoria, tendrá que esperar a que Corea del Sur no le gane a Portugal. De presentarse ese escenario, quedarían con 4 puntos y deberán apelar a la diferencia de gol para saber si los sudamericanos o los asiáticos pasan de ronda.

Los charrúas llevan tres jornadas sin marcar goles en Mundiales (igualó su peor registro entre México 1986 e Italia 1990). Nunca estuvo cuatro partidos sin anotar.

El duelo entre Ghana y Uruguay será el segundo cruce en el historial general. Cuentan con un histórico enfrentamiento en los Cuartos de Final de Sudáfrica 2010, tras una épica definición por penales con victoria 4-2 a favor del seleccionado sudamericano, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos del tiempo reglamentario.

Corea del Sur quiere sumarse a Portugal en los octavos de final

Rep. de Corea ejercerá mañana la localía ante Portugal, desde las 12:00 (hora Argentina) y en el marco de la fecha 3 del grupo H del torneo FIFA – Mundial Qatar 2022.

Las aspiraciones de ambos seleccionados son distintas. Los lusos tienen asegurado su boleto a la siguiente etapa de la Copa del Mundo, mientras que los surcoreanos darán la vida por un triunfo que les permita seguir en la competencia.

Aunque no depende de sí misma, la selección de República de Corea sabe que tiene que ganar o ganar, después de perder frente a Ghana por 3 a 2. Cho Guesung (12′ 2T y 15′ 2T) anotó un doblete y se convirtió en el primer futbolista de su país que logra más de un gol en un Mundial con su selección. Además, es el único jugador asiático que marcó dos tantos de cabeza en un mismo juego.

Los asiáticos se ubican en la tercera posición del grupo con 1 punto y -1 de diferencia de gol. No sólo les sirve un triunfo, sino que además deberán esperar que Uruguay no gane por tres goles o más y que Ghana no derrote a los charrúas.

Aunque no estará presente en el banco luego de ser expulsado al final del choque frente, Paulo Bento, seleccionador portugués de República de Corea, podría hacer historia como uno de los entrenadores que derrotaron a su país natal en la Copa del Mundo.

Por el lado de Portugal, todo es festejo. El seleccionado de Fernando Santos derrotó 2-0 a la Celeste y selló su pasaporte a la fase de eliminación directa tras ganar los dos encuentros del Grupo H. Bruno Fernandes anotó por duplicado (9′ 2T y 47′ 2T, de penal).

Las dos veces que el combinado luso consiguió puntaje perfecto en la instancia de grupos fueron en sus mejores participaciones en la Copa del Mundo: 3° puesto en Inglaterra 1966 y Alemania 2006.

Frente a los Tigres de Asia, su objetivo será terminar como líder de la zona para evitar enfrentar a Brasil. Sólo necesitan de un empate para conseguirlo.

Veinte años después, República de Corea y Portugal protagonizarán el segundo enfrentamiento en el historial general. Su primer duelo en la historia fue en Corea-Japón 2002 y el seleccionado asiático se impuso por 1-0.

Serbia y Suiza se enfrentan en una jornada decisiva

Por la fecha 3 del grupo G del FIFA – Mundial Qatar 2022, Serbia y Suiza se enfrentan mañana desde las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Stadium 974.

Se enfrentan los coleros del Grupo G. Con un punto cada uno, los serbios llegan tras empatar contra Camerún, mientras que los suizos vienen de perder contra Brasil.

En la segunda jornada de Qatar 2022, Serbia disputó un partidazo ante Camerún que terminó igualado con 3 goles por lado. Strahinja Pavlovic (45′ 1T), Sergej Milinkovic Savic (47′ 1T) y Aleksandar Mitrovic (7′ 2T) fueron los autores de los tantos en el equipo dirigido por Dragan Stojkovic.

En las dos primeras fechas de la actual edición mundialista, Vanja Milinkovic Savic, el arquero serbio, fue el portero con mayor número de atajadas (12): siete salvadas contra Brasil y cinco ante Camerún.

Las Águilas Blancas llevan cuatro partidos sin ganar en la Copa del Mundo FIFA (1PE-3PP). Su última victoria fue por 1-0 ante Costa Rica, en el estreno de Rusia 2018.

Por su parte, Suiza cayó ante la pentacampeona mundial por 1 a 0 en el estadio Stadium 974. Con este resultado, las Cruces Rojas tienen dos opciones para meterse en Octavos: ganar ante Serbia o empatar y que Camerún sea derrotado por Brasil.

De jugar en este partido, Ricardo Rodríguez, Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka cumplirán 11 presencias en la Copa del Mundo y quedarán ubicados en el primer puesto en cantidad de partidos con Suiza.

Frente a Camerún, Breel Embolo celebró el único gol de Suiza en Qatar 2022. El atacante del Mónaco anotó tres veces en sus últimas cinco apariciones con su selección, siendo todos el tanto de la victoria.

Teniendo en cuenta la participación de Serbia como Yugoslavia, los combinados europeos se enfrentaron un total de 14 veces en el historial general. Los serbios llevan la delantera con seis victorias, cinco empates y tres caídas. Además de los 2 encuentros en los Mundiales FIFA (Brasil 1950 y Rusia 2018), fueron rivales en Amistosos Internacionales y en Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo de Italia 1934 y Corea-Japón 2002.

Camerún y Brasil se cruzan en el cierre de la fase de grupos

A partir de las 16:00 (hora Argentina), Camerún y Brasil protagonizarán mañana su choque por la fecha 3 del grupo G del torneo FIFA – Mundial Qatar 2022, en Lusail National Stadium.

Se miden una selección que sigue en carrera en la competencia de la FIFA y otra que tiene pocas chances. Los africanos empataron ante Serbia en uno de los mejores partidos de esta edición. Los sudamericanos lograron, frente a Suiza, su segunda victoria consecutiva en este Mundial.

Camerún igualó 3 a 3 con los serbios en un encuentro electrizante disputado en el estadio Al Janoub. Jean-Charles Castelletto (28′ 1T), Vincent Aboubakar (18′ 2T) y Eric Maxim Choupo-Moting (20′ 2T) convirtieron para los Leones Indomables y lograron poner fin a una racha de ocho derrotas consecutivas en Mundiales.

Los cameruneses consiguieron el primer punto en las tres últimas participaciones mundialistas. De todos modos, alcanzaron su mayor racha sin ganar en la Copa (9 juegos en fila) y se acercó al récord africano de 13 partidos seguidos sin victorias de Túnez entre Argentina 1978 y Rusia 2018.

En Mundiales, los africanos jugaron seis veces ante rivales de la CONMEBOL (2PG-2PE-2PP). Sus dos victorias fueron en Italia 1990.

Gracias al gol de Casemiro (37′ 2T) frente a los suizos, Brasil consiguió su segunda victoria al hilo en Qatar 2022 y su boleto a la siguiente etapa.

El Scratch estiró su racha a 17 partidos sin perder en fase de grupos (14PG-3PE). La última vez que el seleccionado pentacampeón perdió un partido en esta instancia fue el 23 de junio de 1998, en Francia: 1-2 vs. Noruega por el Grupo A.

Ante las selecciones de la Confederación Africana de Fútbol, la Verdeamarela ganó sus siete partidos en la historia de los Mundiales FIFA.

Rodrigo Lasmar, médico de la selección de Brasil, confirmó que Neymar, Danilo y Alex Sandro serán las tres bajas del combinado sudamericano para el último partido de la fase de grupos.

Camerún y Brasil cumplirán siete partidos en el historial general. El seleccionado sudamericano consiguió cinco victorias y perdió tan sólo una vez. En Mundiales anteriores, los sudamericanos se impusieron con 3 tantos de diferencia en el marcador final (Estados Unidos 1994 y Brasil 2014).