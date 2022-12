Cuáles son los billetes de 50 pesos que podrías tener en tu billetera y que se venden por fortunas

La noticia se ha vuelto viral. Los coleccionistas pueden llegar a pagar mucho dinero por estos billetes. Cómo reconocer este ejemplar y por supuesto, todo lo que hay detrás de esta noticia.

Un error de impresión convirtió a simples billetes de 50 pesos en un verdadero tesoro para los coleccionistas, quienes son capaces de llegar a pagar hasta $50 mil por ellos.

Se trata de un ejemplar de la familia de billetes que son ilustrados con animales; en este caso, el cóndor andino, modelo presentado en 2018 por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La falla que impulsó el valor de esta pieza es un error de impresión de tinta que afecta solo los detalles del fondo. De esta manera, solo se ve un fondo blanco, la ilustración del cóndor correspondiente a este valor, y se lee: “Banco Central de la República Argentina”.

Sin embargo, este problema no es en todo el billete, puesto que el reverso cuenta con todos los elementos que dispuso el BRCA en 2018 y no tiene otras fallas, lo que lo hace aún más particular para los aficionados a la numismática.

Estos billetes de $50 que podrías tener en tu billetera y que se venden por una fortuna

