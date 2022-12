Claves para la resolución de conflictos laborales dentro de las empresas

Alfredo Lomuto, miembro de la Asociación de Recursos Humanos de Misiones (ARHM), destacó la importancia de aprender a resolver diversos conflictos que se pueden presentar en cualquier tipo de empresa.

En este sentido, comentó que cuando se desata un conflicto, desde la ARHM implementan una metodología que tiene técnicas y tiempos de resolución. La primera etapa sirve para reconocer cuales son las situaciones de desacuerdo entre las partes dentro de una organización, para esto es importante escuchar al interlocutor, sus intereses y sus necesidades.

Lomuto agregó que es importante analizar el objetivo principal de una situación conflictiva para evitar caer en el error que cometen las personas de suponer o dejarse llevar por las emociones: “Hay que identificar quienes son los actores, sus intereses, necesidades, fuentes del conflicto”, sostuvo.

La ARHM se dedica a investigar el contexto general dentro de una problemática, ya que en muchas situaciones no existe un acuerdo entre ambas partes: “Desde la organización tenemos que entender que no se puede ganar todo y que la resolución de un conflicto requiere de buscar puntos en común y eso implica ceder en algunas cosas”, señaló.

Tal vez te interese leer: Conocé las claves sobre las funciones de un profesional de Recursos Humanos

Según Lomuto, el profesional dedicado a los Recursos Humanos busca establecer los vínculos entre las diferentes partes dentro de un sector laboral para que comprendan como se está desarrollando el conflicto, y que puedan conocer sus intereses.

En esta misma línea, detalló que en muchas ocasiones ayudan a las personas a reconocer los trámites correspondientes que deben llevar a cabo, es decir si lo que deben realizar es una petición, una queja, o un reclamo: “Cada uno de estos conceptos tiene una estructura diferente, no es lo mismo un reclamo que una queja”, aseveró.

Por un lado, la queja describe el malestar que está atravesando una persona por una determinada situación, que por lo general se resuelven analizando las necesidades del individuo. En cambio, el reclamo tiene la característica de que exige una vía de solución inmediata ante una problemática, y en todos los casos existen dos partes que conforman el objeto del conflicto.

A partir de estos conceptos, Lomuto expresó que desde la perspectiva de la organización es muy positivo que los problemas puedan tener una resolución: “Hay conflictos que terminan en cuestiones positivas, porque te permite agregar valor a la organización, transformar determinada realidad y ayudar a la gente a ser más felices”.

De esta manera, explicó que las personas deben afrontar los conflictos y adaptarse a las situaciones incomodas que muchas veces terminan por mejorar la relación dentro de una organización o empresa.

Desde las acciones que lleva adelante un profesional de RRHH, Lomuto aconsejó que debe ser capaz de analizar sus propias emociones para poder ser objetivo al momento de encontrar la solución entre las partes y entre esos criterios existe la posibilidad de tomar distancia ante una situación que sobrepase los conocimientos profesionales: “Uno tiene que identificar si está sumando o está restando porque el objetivo fundamental es resolver los conflictos. Debemos ser profesionales, si no estoy sumando el mejor aporte que puedo hacer es retirarme, o quedarme a aprender desde otra posición”, expresó.

Para finalizar, Lomuto recordó su experiencia cuando resolvió por primera vez un caso: “Lo que me pasó fue una profunda satisfacción por resolver el problema. Después me puse a pensar que hice, porque me fue bien, siempre que se resuelve un conflicto hay alivio”, concluyó.

Todo lo que debemos saber sobre el profesional de RRHH independiente. Entrevista con Julia Busconi, miembro de ARHM. https://t.co/9pgi2A8sFO — misionesonline.net (@misionesonline) November 16, 2022