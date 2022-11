La verdad de la relación de Wanda Nara con Mauro Icardi

No siempre los lugares paradisíacos son garantía de romance ni de amor eterno. En este caso, Wanda Nara que acaba de aterrizar en Argentina hace pocas horas, fue contundente sobre su relación con Mauro Icardi.

Después de muchos meses de idas y vueltas, y cuando ya nada hacía pensar en una reconciliación, la pareja sorprendió con un idílico viaje a las Islas Maldivas en donde se especulaba con una especie de luna de miel para finalmente dejar atrás la crisis matrimonial que atravesaban.

Sin embargo, esto no fue así. Hace unos días, la que anticipó algo fue su abogada Ana Rosenfeld, rerpresentante legal de Wanda, quien en uno de sus posteos a través de Instagram sobre una foto de ella en ese paradisíaco lugar escribió: “Recuerdo de mi hermoso viaje a Maldivas. Cuando hay amor es tu “paraiso”… pero no se confundan Maldivas no es el “paraíso” que salve un matrimonio… mejor cambia tu destino”

Después de ese enigmático pero contundente mensaje de su abogada, Wanda volvió al país a cumplir con algunos compromisos publicitarios y laborales. También se dijo que podría entrar a la casa de Gran Hermano (Telefe), pero ella lo desmintió a través de sus redes sociales. “Me encantaría pero estoy con muchísimo trabajo”, le respondió a uno de sus seguidores.

“¿Por qué no decís que te reconciliaste?”, le preguntaron después. Y la mediática disparó con una declaración que dejó asombrados a todos: “Porque estaría mintiendo. Intenté porque una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó”. Con un emoji de carita triste, Wanda dio por terminado el ciclo de preguntas que a veces le hacen sus seguidores.

En cuanto a su expareja y padre de sus hijas Francesca e Isabella, volvió a compartir fotos con Wanda para que todos sus seguidores se convenzan de que volvieron a estar juntos. Sin embargo, la cara de la empresaria también demostró que esto no es así. Aunque a él se lo vio muy cariñoso en la imagen, ella posó bastante incómoda y sus seguidores no tardaron en opinar que hizo un gesto de asco.

“La cara de harta de ella es genial”, opinó un usuario. “¡La expresión corporal no miente!. Una te puede estar diciendo que está todo bien, pero su cara de bronca la delata… ¡no te perdonó!”, le escribió otra persona. “Amigooooo, date cuenta. Ni SOS el titular. Mientras vos subís fotos con ella, ella se hace la soltera”, le aconsejó un seguidor. “Ya, Mauro Emmanuel, al principio estaba bien intentar recuperar la familia, pero ya lo diste todo. Ella hace todo para que sus seguidores sepan que no quiere nada con vos”, señaló un usuario.

Antes de que Wanda admita que no está reconciliada con el jugador del Galatasaray, desde su círculo íntimo ya habían deslizado que Icardi mentía y Yanina Latorre hasta se animó a decir que ella está enamorada de L-Gante, que le escribió una canción y con quien se rumoreó algo más que una amistad en su paso de Wanda por Buenos Aires hace unas semanas atrás. Y agregó: “Wanda y Mauro son dos tóxicos, él está emperrado en seguir, que es el mismo emperramiento que le agarró a ella cuando lo descubrió con la China”. Por último, el conductor cerró: “Ana me contó que él le pidió que lo intente, pero Wanda siente que por más intentos que haga, no hay caso”.

Por otra parte, el conductor Ángel de Brito sumó información respecto a la situación sentimental de Wanda: “La reconciliación no funcionó”. A lo que Pía Shaw añadió: “Hoy hablé con la doctora Ana y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”.

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi: “Es muy doloroso vivir este momento” @wanditanara https://t.co/5PSat5z5kM — misionesonline.net (@misionesonline) September 23, 2022

