Luego de la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, la Pulga dio su perspectiva sobre los ataques del boxeador mexicano en redes sociales y prefirió no dar detalles sobre su charla con el delantero polaco.

La Selección Argentina se metió en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 luego de vencer 2-0 a Polonia en el 974 Stadium de Doha y Lionel Messi, quien fue uno de los protagonistas del encuentro con un penal que no pudo convertirle al arquero Wojciech Szczesny, fue el primero en tomar la palabra. La Albiceleste se recuperó del golpe de la primera jornada frente a Arabia Saudita, quedó como lider del Grupo C y ya conoce a su rival para el sábado: Australia.

Apenas pisó fuera de la cancha el rosarino fue consultado por el ataque y las disculpas de Saúl Canelo Álvarez, que se convirtió en el tema de la semana. Todo se originó por un video de los festejos por la victoria en la fecha 2, con una casaca de México en el suelo de los camerinos. “Ahí vi que él salió a… Creo que fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca falto el respeto a nadie y que es parte de un vestuario. Pasa después de un partido el dejar la camiseta ahí. No hay más. Es más, ni creo que tengo que pedir perdón porque creo que no le falté el respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie. Pero bueno, ya quedó ahí. No pasa nada”, redondeó Messi con una sonrisa en el rostro.

Cuando le preguntaron por el cruce cerca del final con Robert Lewandowski, Lionel prefirió no dar detalles al respecto: “Me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad”.

La Pulga tuvo varias chances claras de gol, pero la gran actuación del guardameta europeo lo privó de celebrar. “La verdad es que lo tuve en el penal y en un pase atrás de Enzo. Con bronca por haber errado el penal, pero creo que el equipo no se cayó y que se fortaleció de ese error mío. En el segundo el equipo estaba convencido de que se iba a sacar adelante, de que íbamos a ganar el partido y que cuando entrara el primero iba a cambiar el partido”, explicó en charla con la TV Pública.

El proceso que atravesaron los dirigidos por Scaloni es de menor a mayor desde la llegada a Qatar y Lionel hizo una autocrítica al respecto: “Por fin encontramos lo que somos, lo que estábamos buscando. La victoria del partido anterior nos dio muchísima tranquilidad, hoy volvimos a pensar en nosotros y que salimos a buscar los partidos como siempre desde que llegó Scaloni, siempre salimos a buscar de la misma manera”.

Lejos de subestimar a los próximos rivales, Messi se mostró muy respetuoso con la selección de Oceanía. “Ahora vamos a jugar contra Australia, que va a ser un partido muy duro también. No nos podemos confiar de nadie, de nada y quedó demostrado que este Mundial está muy igualado, cualquiera le gana a cualquiera. Lo vivimos en carne propia. Ahora a preparar el partido de la mejor manera como hacemos siempre, hay poco tiempo de descanso así que esperemos poder hacer lo mismo de hoy”, opinó sobre los Socceroos.

Para cerrar, pidió que la gente siga acompañando el proceso y resaltó la importancia de que, en el cambio de fase, las cosas son totalmente distintas a los grupos: “Tranquilidad. Partido a partido, hoy dimos un pasito importante que era salir primeros en el grupo cuando las cosas se pusieron feas. Ahora empieza otro Mundial, ojalá poder mantener lo que hicimos hoy”.

Otro de los que pasó por los micrófonos fue el encargado en abrir el duelo con Polonia, Alexis Mac Allister. “Contento, la verdad. Fue una victoria importante, sabíamos que necesitábamos ganar para quedar primeros. Jugamos un gran primer tiempo, no se nos dio, pero el equipo reaccionó bien en el arranque del segundo. Muy contento en lo personal pero lo importante es que pasamos de ronda”, argumentó el volante del Brighton. Y añadió sobre la mejora colectiva de Argentina en los últimos dos partidos: “Volvimos a ser el mismo equipo que solía juntar diez, quince pases para atacar. Nos costó entrar, pero no nos desesperamos”.

Julián Álvarez, quien estiró la diferencia con un estupendo remante, también dio sus impresiones en un partido especial. “Muy contento por el grupo. Cerramos una gran fase y cumplimos el objetivo. Todos los dias se me cruzan cosas por la cabeza: jugar un Mundial, sentir el apoyo y el cariño de los seres queridos. Ahora vamos a dar lo mejor. Necesitamos el apoyo permanente de la gente”, añadió la Araña a los comentarios de sus compañeros.

El último en tomar la palabra fue Rodrigo De Paul y volvió a reconocer que la identidad Scaloni está intacta de cara a los octavos de final. “Necesitamos ayudarnos entre todos, la comunicación es importante. Estoy muy feliz por el triunfo. Nunca se fue esta Selección, con México antes del gol insinuamos el equipo que venía acostumbrada la gente. Creo que después de irnos injustamente 0-0 al entretiempo, el equipo no se equivocó el camino”, comentó el jugador del Atlético de Madrid.

Antes de retirarse al vestuario, les envió un mensaje a los hinchas: “Vamos a intentar llegar lo más lejos posible. Sabemos lo que es una derrota y lo que duele. A descansar que tenemos poquitos días para poner la cabeza a full en el sábado para ilusionar a la gente. Amo a mi país y estoy orgulloso. El compromiso no lo voy a negociar nunca”.