Carla Vizzotti aseguró que pese a aumento de casos de coronavirus, no habrán restricciones

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró este miécoles que no va a haber restricciones pese al aumento de casos de coronavirus que se viene registrando en las últimas semanas y remarcó que no hay riesgos de tensión o desborde del sistema de salud, al tiempo que insistió sobre la necesidad de que la población se aplique los refuerzos de la vacuna contra el virus.

«Tenemos circulación no solo de Sars COV 2 sino de influenza A, B y también de los otros virus, para los cuales no hay vacunas. Así que la situación es totalmente diferente a otros años. ¿La pregunta es si va a haber restricciones? La respuesta es no. ¿La pregunta es si hay riesgos de tensión o desborde del sistema de salud? La respuesta es no», dijo este miércoles Vizzotti, al participar de una conferencia de prensa en la Casa Rosada, tras la reunión de Gabinete.

«Ahora -aclaró-, si nosotros nos vacunamos, recibimos todos los refuerzos, todas las personas que pasaron más de 120 días del último refuerzo reciben esa vacuna que va justamente a reforzar su inmunidad -sobre todo las personas mayores de 50 años, las personas que tengan condiciones de riesgo, el personal de salud, el personal de las fuerzas armadas- es muy probable que aunque tengan Covid esa infección no se traduzca en complicaciones y muertes».

Acerca de la situación actual, expresó que «esta es la tercera semana consecutiva que hay un aumento del número absoluto de casos de Covid. Pero cuando se analiza comparado con otras situaciones y cuando se analiza en números absolutos, ese número, primero, no hace que el Sars COV 2 sea un virus que esté circulando en forma predominante y, segundo, no es un aumento muy importante».

Además, Vizzotti indicó que la vacuna «está disponible» y apuntó que «hace semanas en el Consejo Federal de Salud anterior, ya se disponibilizó el tercer refuerzo».

«El lunes tuvimos otro Consejo Federal de Salud en relación a lo que significa las acciones de las provincias. Está abierta la vacunación con demanda espontánea en cualquier provincia, en cualquier vacunatorio habilitado, se acercan las personas que tengan indicación, que requieran ese refuerzo -independientemente que sea el primero, el segundo, el tercero- para recibirlo», agregó.

También puso de relieve que «algunas provincias, como provincia de Buenos Aires y Santa Fe, están enviando turnos para que eso se estimule más todavía» y es la «clave para que podamos sostener esta situación epidemiológica y el sistema de salud, que está sobrecargado por la demanda retenida, por cirugías atrasadas, en la Argentina y en el mundo».

«Un número muy significativo -precisó- es que hay menos de 300 personas internadas en terapia intensiva por Covid, y nosotros tuvimos 8 mil en los momentos de mayor tensión. Así que la clave son las vacunas, la respuesta y la herramienta es recibir los refuerzos y transmitir esta situación».

Por otra parte, sostuvo que Brasil dispuso en los aeropuertos «poner obligatorios los barbijos».

«En Argentina -recordó-, desde el 21 de septiembre de este año, hay una recomendación de uso de barbijos, no solo para el Covid sino para todos los virus respiratorios, que, como dijimos, están circulando en forma sostenida desde principios de año, inclusive se adelantó un pico de gripe, para prevenir las infecciones respiratorias, sobre todo en personas con condiciones de riesgo, y en lugares cerrados con poca ventilación».

Vizzotti manifestó que «lo que se sacó fue la obligatoriedad por esto que decíamos: la situación en relación a la vacunación en Argentina es muy, muy avanzada, tenemos un porcentaje muy alto de la población con el esquema completo de dos dosis y con el primer refuerzo».

«Necesitamos trabajar para que se siga proveyendo esa inmunidad, pero la situación es distinta. Está la recomendación vigente y es bueno también recordarlo, que si alguien tiene síntomas respiratorios lo que tiene que hacer es quedarse en su casa hasta que disminuyan esos síntomas, para minimizar la transmisión», amplió.

Por último, la ministra consideró relevante la campaña de sarampión, rubéola y poliomielitis, que está vigente hasta el 11 de diciembre.

«Quiero recordarle -dijo- a todas las familias que tengan niños y niñas de entre 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días, la importancia de que reciban una dosis adicional de vacuna triple viral contra el sarampión, rubéola y paperas y una dosis adicional de vacunas Salk contra la poliomielitis».

Vizzotti subrayó que «no tenemos polio desde 1984, no tenemos sarampión desde el año 2000, no tenemos rubéola y síndrome de rubéola congénita desde el año 2009 gracias a las vacunas y están circulando en otros países».

«Necesitamos darle esas dosis adicionales a niños y niñas para que, si tenemos algún caso importado, cosa que es muy posible, no tengamos un brote y sigamos siendo libres de esas enfermedades. Así que, acercarse a los vacunatorios o adherir en los lugares públicos o en la escuela en los días que quedan de clase para poder recibir esa vacuna y que tengamos mayor protección», finalizó.

