Reclamo de taxistas en Posadas | “Estamos con la misma postura y no podemos firmar algo que no es legal, pero siempre hubo diálogo”, dijo Vancsik

En reclamo a la prohibición de transferencias de licencias estipulada en la ordenanza aprobada el pasado jueves, este martes los taxistas se organizaron para cortar distintas calles de Posadas. En este sentido, desde el Concejo Deliberante manifestaron que se encuentran muy firmes en la postura.

Daniel Vancsik – Santa María de las Misiones

Al respecto, Daniel Vancsik, concejal y presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante de la ciudad, explicó que el reclamo de los taxistas se debe a la transferencia de las licencias, ya que en la ordenanza que se aprobó el jueves, se prohíbe la transferencia de las mismas. En esta misma línea, expuso que la licencia es del municipio y que se concede a consignación sin cobrar ningún canon al taxista: “Ellos piden que esa licencia se pueda transferir y no se puede transferir ya que es del municipio, no del propietario”, comentó.

Por otro lado, este lunes, el intendente de la ciudad, Leonardo Stelatto, recibió a los taxistas, pero según indicó Vansick, la postura sigue siendo la misma: “Nosotros desde el municipio y desde el Concejo Deliberante estamos con la misma postura porque no podemos firmar algo que no sea legal”, afirmó. De esta manera, señaló que siempre estuvieron dispuestos al diálogo y se trabajó en conjunto con el sector de taxis: “Estamos muy firmes con esta postura”, agregó.

Asimismo, se espera que la situación no pase a mayores y desde el municipio se solicitó a la Justicia que se desaloje la protesta. Previamente, los trabajadores habían manifestado que las cosas estipuladas en las reuniones no se cumplieron, sin embargo, Vancsik lo desmintió: “Tratamos muchísimos puntos con ellos y se pusieron todos en consenso. Los dos puntos que no estaban de acuerdo eran la transferencia y las 25 unidades fijas de canon que se va a poner ahora una vez al año”, profundizó.

En este sentido, aclaró que 25 unidades son aproximadamente entre $4 y $5 mil pesos que se pagaría una vez al año. Además, mencionó que se otorgaron 816 licencias, pero el reclamo es de casi 35 autos: “No se trata de un conflicto, no hay que perder el eje ni el objetivo de lo que estamos buscando. Tenemos que legislar, no solo para los propietarios, para el peón, para el sindicato y para el usuario, debemos transmitir seguridad y legalidad a cualquier ordenanza”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que la licencia no se sacará por ningún motivo a los trabajadores: “No permitimos que se venda la licencia que es del municipio”, concluyó Vancsik.

