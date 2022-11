Qatar 2022 | Argentina va por la clasificación ante Polonia mientras Dinamarca y Australia definen al segundo del grupo D

La Selección Argentina jugará su segunda final, esta vez ante Polonia, en busca de los octavos de final de Qatar 2022. En simultáneo, México enfrentará a Arabia Saudita quienes buscarán arrebatarles el lugar a los polacos. Más temprano, Dinamarca y Australia definirán al segundo clasificado del grupo D (y posible rival de la Argentina). En octavos ya espera Francia, que enfrenta a Túnez.

Llegó el momento. La Selección Argentina jugará su segunda final en menos de cinco días y esta vez el premio es mayor: un pasaje válido a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Desde las 16, el seleccionado argentino enfrentará a Polonia en el estadio 974, buscando adjudicarse la victoria que lo deposite en la siguiente instancia y el plus de ser el primero de su grupo, evitando al ya clasificado Francia.

Argentina buscará meterse en los Octavos de Final ante Polonia

Polonia ejercerá mañana la localía ante Argentina, desde las 16:00 (hora Argentina) y en el marco de la fecha 3 del grupo C del torneo FIFA – Mundial Qatar 2022.

Ambos seleccionados llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Y es que en el cierre de la fase de grupos, se juegan su boleto a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Polonia es el puntero del Grupo C con 4 puntos. El seleccionado de Czeslaw Michniewicz fue superior en el Education City Stadium y le ganó por 2-0 a la selección de Arabia Saudita, con goles de Piotr Zielinski (39′ 1T) y Robert Lewandowski (36′ 2T). En su primer duelo en el Mundial, habían empatado sin goles.

El delantero del Barcelona encontró revancha inmediata tras fallar un penal en el debut contra México, y sumó un gol y 1 asistencia contra los árabes. Es el primer jugador polaco que logra marcar y asistir en el mismo partido de la Copa del Mundo desde Janusz Kupcewicz, en Italia 1982. Además, encabeza la tabla general de presencias (136) y goles (77) en la selección europea.

La selección Argentina se recompuso al imponerse 2-0 ante México en el estadio Lusail Iconic. “La Scaloneta” había debutado con una sorpresiva derrota 2 a 1 frente a Arabia Saudita, pero los goles de Lionel Messi (18′ 2T) y Enzo Fernández (41′ 2T) le devolvieron la vida.

Con el 62% de la posesión del balón, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró el tan ansiado triunfo. “La Pulga” igualó a Diego Armando Maradona en cantidad de partidos y goles anotados en Mundiales.

Con ocho tantos, el actual capitán comparte el segundo puesto con “el Diez” y Guillermo Stábile, y quedó a dos gritos de Gabriel Batistuta con 10. En este partido, cumplirá 22 cotejos defendiendo la camiseta albiceleste y superará a Maradona en el récord argentino de más encuentros disputados en una Copa del Mundo.

Un dato que ilusiona: el seleccionado sudamericano siempre pasó de ronda tras perder el primer partido en una Copa del Mundo: 1974 vs. Polonia (2-3), vs. Bélgica 1982 (0-1) y 1990 vs. Camerún (0-1).

El historial favorece a la selección Argentina en sus cruces contra Polonia. En 11 partidos, tuvo seis triunfos, tres derrotas y los otros dos los terminó empatando. Además de los dos duelos mundialistas (Alemania 1974 y Argentina 1978), se enfrentaron en amistosos (1966, 1968, 1976, 1977, 1980, 1981, 1984, 1992 y 2011). Polonia se quedó con el último cruce por 2-1.

Francia, vigente campeón, se mide ante Túnez en el cierre de la primera ronda

Desde las 12:00 (hora Argentina), Túnez y Francia se enfrentan mañana por la fecha 3 del grupo D del torneo FIFA – Mundial Qatar 2022 en el Education City Stadium.

Ambas selecciones darán cierre a la jornada de su grupo con ambiciones distintas. Los tunecinos llegan a esta fecha final tras perder contra Australia y con pocas chances de continuar en la competencia. El seleccionado galo viene de ganar contra Dinamarca y ya está clasificado a la siguiente ronda.

El seleccionado de Túnez depende de sí mismo después de perder su duelo con Australia por 1 a 0. Aunque tuvo más disparos que su rival, 14 sobre 5, el equipo que entrena Jalel Kadri no logró inclinar el marcador a su favor.

La selección africana nunca logró superar la instancia de grupos de una Copa Mundial de la FIFA en las cinco ediciones anteriores que disputó. Tampoco pudo ganarle a un rival europeo en esta competencia, tras 11 enfrentamientos (4PE-7PP).

Dato curioso: Túnez cuenta con 10 futbolistas en su plantel actual que nacieron en Francia: Montassar Talbi, Mouez Hassen, Nader Ghandri, Dylan Bronn, Wajdi Kechrida, Hannibal Mejbri, Aïsa Laïdouni, Ellyes Skhiri, Wahbi Khazri y Naïm Sliti.

Por su parte, el seleccionado campeón defensor de la Copa del Mundo derrotó 2-1 a Dinamarca y se transformó en el primer seleccionado en sacar su pasaje a los Octavos de Final. Con puntaje ideal, acumula seis victorias consecutivas en Mundiales de la FIFA.

Kylian Mbappé anotó con doblete (15′ 2T y 40′ 2T) y fue la figura del partido frente a los daneses. El delantero del PSG lleva siete goles y dos asistencias en nueve presencias en Mundiales (8 PJ como titular). Además, se transformó en el segundo máximo goleador histórico de Francia. Con siete anotaciones, superó a Thierry Henry (6) y quedó por detrás de Just Fontaine (13).

Al obtener su boleto a Octavos de Final, los de Didier Deschamps marcaron un hito ya que los últimos tres campeones del mundo fueron eliminados en la fase de grupos en la siguiente edición (Italia en Sudáfrica 2010, España en Brasil 2014, Alemania en Rusia 2018).

El duelo entre los seleccionados de Francia y Túnez será inédito en la historia de los Mundiales de la FIFA. Nunca se enfrentaron por la máxima competencia FIFA, aunque sí se midieron en Amistosos Internacionales. Los europeos jamás perdieron contra el combinado del norte de África tras 4 partidos: Francia ganó 2 y empataron los otros 2 restantes.

Australia y Dinamarca se juegan la chance de llegar a octavos

Mañana desde las 12:00 (hora Argentina), Australia recibirá a Dinamarca en el estadio Al Janoub, por la fecha 3 del grupo D del torneo FIFA – Mundial Qatar 2022.

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán su boleto a Octavos de Final de la Copa del Mundo. La selección australiana viene de empatar y con obtener un punto habrá logrado clasificar, si es que Túnez iguala con Francia. En tanto que los daneses están obligados a ganar después de caer ante el seleccionado galo.

Con el gol de Mitchell Duke (22′ 1T), los socceroos se recuperaron de la derrota frente a los vigentes campeones del Mundo y se ubicaron en el segundo lugar de la tabla. Australia volvió a ganar tras siete encuentros sin poder hacerlo en un Mundial (1PE-6PP).

El futbolista que marcó el 1-0 frente a Túnez se convirtió en el primer jugador de una Segunda División que anota en el Mundial FIFA Qatar 2022. Participa en la J2 League de Japón, en el equipo Fagiano Okayama. Además, fue el autor del gol número 50 de esta edición.

La selección afiliada a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) jugó 11 partidos contra rivales de la UEFA en los Mundiales. Obtuvo una victoria, dos empates y ocho caídas. Su mejor actuación fue en Alemania 2006, cuando por única vez en la historia de la competencia avanzó de ronda y llegó a Octavos de Final.

La selección de Dinamarca fue derrotada por Francia 2 a 1 y ahora deberá ganar ante los australianos para continuar en la Copa del Mundo. Andreas Christensen (22′ 2T) pudo igualar el partido y fue Mbappé quién selló el resultado favorable para los franceses.

Según las estadísticas de DataFactory, el dominio del balón fue parejo, 50% para cada escuadra, pero el seleccionado de Didier Deschamps disparó muchas veces más al arco (18 tiros sobre 10).

El equipo de Kasper Hjulmand tiene 1 punto y se ubica tercero. Sólo le sirve ganar para obtener su cupo a los Octavos de Final. En la historia mundialista, el seleccionado europeo superó cuatro veces la fase de grupos, tras cinco ediciones (80% de eficacia). La única vez que quedó en el camino fue en Sudáfrica 2010.

Australia y Dinamarca disputaron cuatro encuentros en el historial general. Además del último cruce en el Mundial de la FIFA Rusia 2018 (1-1), cuentan con tres Amistosos Internacionales con dos triunfos daneses y uno australiano.

Arabia Saudita y México se juegan todo para llegar a octavos

Arabia Saudita y México se enfrentan mañana, a partir de las 16:00 (hora Argentina), en Lusail National Stadium. El partido corresponde a la fecha 3 del grupo C del torneo FIFA – Mundial Qatar 2022.

Ambos seleccionados buscarán la victoria para lograr clasificar a la siguiente ronda de la competencia, después de haber sido derrotados en su último partido. Mientras que los dirigidos por Hervé Renard cayeron ante Polonia, los mexicanos fueron superados por la Aelección Argentina.

Arabia Saudita fue doblegado por Polonia en el Education City Stadium. Después del 2-0, los árabes necesitan ganar y dependen de ellos para clasificar. Los Halcones Verdes perdieron cinco de los últimos siete partidos en donde no consiguieron marcar goles. Su última victoria fue en el histórico debut de Qatar 2022 ante Argentina por 2-1.

Para Arabia será su primera experiencia ante un rival de la CONCACAF en la historia de los Mundiales de la FIFA.

Salem Al Dawsari se convirtió en el segundo jugador árabe en anotar en más de una edición de la Copa Mundial. En caso de hacerlo nuevamente, el jugador de Al-Hilal igualará a Sami Al Jaber como máximo goleador de su seleccionado en la historia del certamen.

Por su parte, México llega desanimado después de perder 2-0 frente al combinado dirigido por Lionel Scaloni y sabe que no le sirve otro resultado que no sea el triunfo para quedar eliminado.

Los de Gerardo Martino deberán jugarlo todo si quieren superar la fase de grupos como en cada una de sus últimas ocho participaciones en la Copa Mundial de la FIFA. La última vez que no pasaron de la primera fase fue en Argentina 1978.

Para este duelo el entrenador argentino no podrá contar con Andrés Guardado, quien sufrió una lesión muscular y deberá esperar al menos 10 días para volver a jugar. En el duelo con Argentina, el futbolista del Real Betis se había anotado en el selecto grupo de futbolistas que disputó cinco Mundiales FIFA junto a sus compatriotas José Carbajal y Rafael Márquez, Lothar Matthaus (Alemania), Lionel Messi (Argentina) y al portugués Cristiano Ronaldo.

Arabia Saudita y México jugarán por primera vez en un Mundial. Sí se han enfrentado en cinco ocasiones en su historia. Fueron rivales en tres duelos de Copa FIFA Confederaciones y en dos Amistosos Internacionales. Los mexicanos conservan el invicto con cuatro triunfos y un empate.