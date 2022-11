Aseguran que durante este verano el fenómeno “La Niña” no impactará fuertemente en Misiones

Después de la fuerte sequía y altas temperaturas que provocaron incendios durante el verano pasado, destacaron que el próximo verano el fenómeno La Niña no impactará de la misma manera en Misiones.

Favio Cabello – Radio República

El director de la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales de Posadas, Favio Cabello, comentó que este año La Niña no afectará a la tierra colorada como el año pasado. Además, las temperaturas de esa semana no superaron los 34º, mientras que el año pasado a la misma altura del año eran de 37º a 39º.

Si bien habrá un déficit de lluvias en el verano próximo de al menos quince días sin precipitaciones, es normal teniendo en cuenta el clima de la zona y el fenómeno que se extenderá hasta marzo, explicó Cabello.

Por otra parte, el clima misionero se caracteriza por frecuentes chaparrones, que debido al calentamiento de la tierra, evapora la humedad y forma nubes con capacidad de precipitación. Generalmente traen alivios ante la sequía o en el caso de las quemas.

Lo importante es no confundir el particular clima de la provincia con otras provincias del norte o en donde La Niña sí tendrá un mayor impacto. Por ahora, lo importante es que el verano siguiente no será semejante en cuanto a los altísimos grados de calor ni a períodos sin lluvias de hasta casi 30 días.

El director de la OPAD agregó que el año pasado el calor fue anormal, teniendo en cuenta que una ola de calor dura de tres a cinco días y se registraron 25 días seguidos con temperaturas superiores a 38º. Ante eso, también especificó que las temporadas nunca son iguales y si un verano fue muy caluroso, no significa que el siguiente será similar o peor.

Para lo que resta de la semana, el pronóstico de lluvias estimado por Cabello, será apara el viernes a la noche y sábado durante el día.

