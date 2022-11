Finalizó el rodaje del largometraje misionero “Mitra”

El largometraje misionero “Mitra. Apaga la luz para poder ver” finalizó su rodaje este viernes, luego de tres intensas semanas de grabación en Posadas y alrededores. Es la ópera prima de ficción del director Diego Bellocchio, que realiza con su casa productora Montecine S.A.S. (Misiones) en coproducción con Coruya Cine (Buenos Aires).

“Mitra es una película que toca el cine de género de terror a través de una temática muy ligada a una problemática social que es la violencia familiar y la violencia hacia la mujer. Dentro de esa temática, aparece el terror a través del universo de un agresor que es adorador del diablo”, contó el director.

La protagonista de la historia es Lucía, una joven psicóloga que trabaja en una línea para víctimas de violencia, interpretada por la actriz Desirée Salgueiro (serie Monzón) oriunda de Buenos Aires, quien viene trabajando en producciones del género de terror como «Resurrección», «Luciferina», «No dormirás» y «Nocturna».

“Trabajar lo fantástico desde lo realista, ese para mi es un desafío en lo personal, ¿no?, actoral, porque son cosas que le pasan realmente, que al mismo tiempo son del género fantástico pero que ella lo está viviendo confundida, como si fuesen real; entonces ahí es donde está para mí el desafío, ese juego donde no es el clásico género donde alguien grita, hay sangre y sale el chorro… no, acá se tiene que ver más, puede ser un poco más duro para el espectador de hecho verlo, habrá que ver qué pasa”, comentó Salgueiro.

La actriz misionera Bárbara Hobecker interpreta a Majo, amiga de Lucía. “Es un desafío para mí porque es la primera vez que estoy en una película que si bien no es totalmente de género, es un drama que se sumerge en el género de terror; pero sobre todo porque siento un compromiso al interpretar a una psicóloga que trabaja en la línea de violencia de género, entonces contar desde ese lugar me parece una responsabilidad que tengo, porque en el transcurso del proceso de preparación del personaje me he ido contactando, y me he ido enterando de un montón de historias que son reales y me parece que ese es el verdadero terror”, afirmó.

Junto a las actrices, se encuentran en los roles principales dos reconocidos actores argentinos: Ezequiel Rodríguez, quien trabajó en renombradas novelas y series como Verano del 98, Casi Angeles, Violetta, Soy Luna, Las Estrellas y recientemente Tierra incógnita; en cine destaca su papel en el largometraje “El pozo”, por el cual ganó en 2011 el premio al Mejor Actor Internacional en el Festival de Cine de Nueva York. Martín Tchira, es otro de los protagonistas quien en cine trabajó en varios largometrajes: «El incendio», «El cielo del Centauro», «El hijo de dios», “La vida por Perón”, «El estudiante», «No sabés con quién estás hablando» y «En carne viva», por el que recibió la mención especial en mejor actuación en FICO 2013 (México). También estuvo en los videoclips «Muñeco de Haití» de Babasónicos y «Hermanos» de Fito Páez & Paulinho Moska.

Completan el elenco actrices y actores misioneros, entre los que se encuentran Abel Tavares, niño posadeño que fue seleccionado por Misiones Casting especialmente para este filme.

En tanto el equipo técnico estuvo integrado por un 90% de profesionales de la provincia, entre los que se encuentran como cabeza de área: Gustavo Biazzi en la Dirección de Fotografía, Macarena Bordón en Dirección de Arte, Matías Juañuk en Asistencia de Dirección, Macarena Rodríguez Continuista, Marcia Majcher como Jefa de Locaciones, Gastón Dacosta en la Dirección de Sonido, Mónica Acuña en Maquillaje, Juan Ferreira en la Jefatura de Producción junto a la productora Yamila Barnasthpol (Montecine S.A.S.).

Al igual que “Mitra”, este viernes también finalizó el rodaje de “La gente de la ruta”, del misionero Lucas Koziarski y “Caigan las rosas blancas”, de la experimentada directora argentina Albertina Carri. De este modo, son ocho largometrajes en lo que va del año que se filmaron en tierra colorada con el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM). Además de las mencionadas, se rodó: “Y la intensa lluvia” de Guillermo Rovira, “La selva no existe” de Fernando Pacheco, “Zulma” de Axel Monsú, “Basilicia” de Gastón Gularte y Gustavo Carbonell, y aún en realización el documental de Lautaro Contepomi, “Samba tu é”.

Con estas producciones se evidencia el presente de la actividad audiovisual en Misiones y el crecimiento sectorial, sumando experiencia y profesionalización.

El acompañamiento sostenido del Gobierno de Misiones a la política audiovisual tiene un impacto directo en el crecimiento de la industria cinematográfica local, potenciando las inversiones que acercan productores y productoras. En el caso de “Mitra”, el Estado provincial a través del IAAviM otorgó aportes por 6.000.000 de pesos -el 10% del costo medio de una película argentina en … 2022-, contribución fundamental para concretar el proyecto, y que además, activa la economía local que se refleja en el trabajo de profesionales y la contratación de múltiples servicios asociados a la actividad audiovisual.

