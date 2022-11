Tras atacar a Leo, el boxeador mexicano recibió una dura respuesta en redes de un especialista en "vale todo". Se trata de Franco Tenaglia, luchador de 26 años, quien practica combates sin guantes, protección ni reglas.

El boxeador Canelo Álvarez explotó de furia contra Lionel Messi, a quien amenazó abiertamente tras el 2-0 de la Selección Argentina a México, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Un desconocido luchador argentino recogió el guante y desafió al boxeador mexicano: «Es un cagón. Me encantaría darle una paliza personalmente para defender a mi ídolo», sentenció Franco Tenaglia, especialista en «vale todo».

Canelo Álvarez explotó contra Lionel Messi tras la victoria de la Selección Argentina a México: «¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!»

La bronca del actual campeón mundial absoluto de peso supermediano se originó después de que se dieran a conocer los festejos del combinado de Lionel Scaloni en el vestuario, especialmente con el 10, autor del gol que allanó el camino. En pocas palabras, Canelo acusó a Messi de «limpiar el piso con una camiseta de México», algo que no ocurrió pero que fue viral en redes sociales a través de un video sacado de contexto.

Al repasar las imágenes, se observa que en realidad el capitán, que es admirado por su humildad dentro y fuera de la cancha, se está sacando sus botines, y lejos está de pisar a propósito la camiseta que seguramente intercambió con un jugador rival tras el partido. Sin embargo, generó la bronca de Canelo: «¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… No sea tanto», rezan los posteos del boxeador en su cuenta de Twitter.

Franco Tenaglia, el sangriento luchador argentino que desafía a Canelo Álvarez para defender a Lionel Messi

Franco Tenaglia tiene 26 años y nació en Burzaco, Zona Sur del Gran Buenos Aires. A los 18 años dejó Argentina y actualmente vive en Alicante, España. Se autodefinió como un «peleador del vale todo de la vieja escuela, sin reglas, sin guantes, sin nada». Franco pelea por todo el mundo y contó una anécdota de una de sus mejores peleas: «Ya le gané a un inglés, lo noqueé en Inglaterra en el estadio Wembley, delante de 14 mil personas y con mi mano izquierda, como hizo el Diego en el 86. Me daban por perdido porque él era el campeón y después se querían matar».

Una vez viralizados los tweets de Canelo contra Messi, el luchador argentino Tenaglia recogió el guante y desafió al mexicano en redes sociales: «Si tenés algún problema con Messi, lo arreglamos rápido», escribió en una historia de Instagram acompañada con una brutal pelea de la que fue parte.

Tenaglia no tuvo piedad contra el boxeador: «Canelo es un cobarde, porque lo está invitando a pelear a Messi que es un futbolista, no le está diciendo de jugar un partido de fútbol, lo quiere llevar al área que más sabe», expresó. Luego, se refirió al video de la polémica: «Es súper ignorante, porque Messi no pateó ninguna camiseta, fue sin intención, se estaba sacando los botines».

Para cerrar, Tenaglia se animó a desafiar a Canelo: «Es un cagón, debería retar a alguien que esté a su nivel, por eso tengo ganas de agarrarlo yo. Soy argentino y amo a Messi. Me encantaría enfrentarlo, sé que le daría una paliza porque yo peleo MMA y él solo hace boxeo. Me encantaría darle una paliza personalmente para defender a mi compatriota, a mi ídolo. Messi es la persona más respetuosa que existe, nunca haría algo por el estilo. A los mexicanos se les sube mucho la coca a la cabeza».