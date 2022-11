Aumento de casos de Covid 19: para el científico Ernesto Resnik, gracias a las vacunas no se espera un rebrote masivo

A pesar de un nuevo aumento de contagios de la enfermedad, luego de varios meses de tranquilidad, se considera que esta vez el rebrote no será masivo, ni tampoco grave. Las vacunas son las responsables de que la situación haya mejorado.

Si bien en las últimas semanas, tanto en Argentina, como en los países vecinos y naciones en otros continentes, se registró un aumento de casos de Covid 19, los números están lejos de ser lo que fueron en los primeros años de pandemia, sobre todo en cuanto a internaciones y fallecimientos. El científico Ernesto Resnik, aseguró que esto ocurre, especialmente por la gran cantidad de gente vacunada.

Como ejemplo de la situación actual del Covid 19 en la región, empezando por la provincia de Misiones, hay que resaltar que en los últimos tres meses no hubo fallecimientos, y que actualmente no se registran pacientes con Covid, en las camas de terapia intensiva de los hospitales públicos.

En Argentina los casos aumentaron 57% en las últimas dos semanas (hoy se conocerá un nuevo reporte). En 13 de las 24 jurisdicciones del país están creciendo los casos confirmados. En cambio, este incremento no se refleja en las internaciones y muertes. Las distritos donde más crecieron son provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Mendoza, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

En Brasil según ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), los contagios crecieron más de 250% en el último tiempo. Por ejemplo Foz de Iguazú es una de las regiones donde más aumentaron los contagios. En el país vecino decidieron volver a la obligatoriedad del uso del barbijo en aeropuertos y aviones. Y en Chile las UCI (terapia intensiva) marcan la ocupación más alta en casi tres meses y total de hospitalizados en Chile roza 1.400.

Al analizar estas estadísticas, en diálogo con Misiones Online Tv, el científico argentino, radicado en Estados Unidos, Ernesto Resnik, dijo que “vuelven a subir los casos porque el virus nunca se fue. Pero ahora cuando vemos que por ejemplo hay una suba en Brasil del 200%, hablamos de una suba a partir de un número muy pequeño. En Latinoamérica, sobre todo, pero también en el mundo, tuvimos estos últimos seis o siete meses de tranquilidad, salvo en lugares como China, donde el virus no había estado”.

Y siguió: “los números de Misiones son muy buenos, pero en la Argentina en general tenes siete meses de pocos casos diarios y muchísimas menos muertes, que es la otra parte de la historia. Aunque haya casos, la gravedad es mucho menor, gracias a las vacunas, y gente que se contagió antes. Como el virus no se fue, siempre va a haber brotes. Vuelve en olitas, pero no creo que sea una situación dramática, no se espera que sea un gran brote masivo de contagios ni en Argentina, ni en el mundo. Así que aquellos que tienen solo dos dosis, deben darse la tercera, y los otros pueden ya ponerse la cuarta o quinta”.

El profesional insistió en que más vacunas significa mejor protección, y cuando pasa eso, la gente se contagia menos y contagia menos a los otros.