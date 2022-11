Qatar 2022 | Portugal y Uruguay cierran la segunda vuelta de la fase de grupos con el partido destacado, junto a Brasil que quiere el pasaje a octavos

El equipo de Cristiano Ronaldo se mide ante los orientales en un duelo clave por el Grupo H. Más temprano, Brasil enfrenta a Suiza sin Neymar en el cruce más importante del Grupo G. Completan la jornada Camerún vs Serbia y Corea del Sur vs Ghana.

Se termina la segunda vuelta de la fase de grupos y el cierre no podría ser mejor: Cristiano Ronaldo y Luis Suarez vuelven a verse las caras en un mundial y por un pasaje a los octavos de final; Brasil, sin Neymar, quiere asegurarse la clasificación ante Suiza, mientras que Camerún y Serbia lucharán por salir del fondo de la tabla. Corea del Sur y Ghana completan la fecha.

Camerún y Serbia lucharán para dejar los últimos puestos en el Mundial

Desde las 07:00 (hora Argentina), Camerún y Serbia se enfrentan mañana por la fecha 2 del grupo G del torneo FIFA – Mundial Qatar 2022 en el estadio Al Janoub.

Ambas selecciones llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos. Los africanos y los serbios vienen de caer en su debut en el Mundial ante sus rivales.

Camerún deberá levantar la cabeza después de haber perdido por 1 a 0 contra Suiza. Paradójicamente, el autor del único gol fue Breel Embolo, de origen camerunés (nació en Yaundé, capital del país africano) y nacionalizado suizo.

El delantero que milita en el Monaco FC llegó a Europa con tan solo 4 años y a los 17 debutó en el FC Basilea. Integró las selecciones menores de Suiza y jugó su primer partido con la mayor el 31 de marzo de 2015. Hoy, se transformó en el primer jugador en marcar un tanto a su país de nacimiento en toda la historia de la Copa del Mundo.

Si bien los Leones Indomables contaron con chances, no lograron vencer la portería defendida por Yann Sommer. La única vez que el seleccionado camerunés ganó en su debut fue por 1 a 0 frente a la Argentina, en Italia 1990.

En la historia mundialista, es la selección africana con más presencias (8). Además, es la segunda máxima ganadora de la Copa Africana de Naciones con cinco trofeos. En la última edición, disputada durante el 2021, quedó en 3° lugar.

Serbia no quiere lamentar otra derrota: 2 a 0 finalizó su partido frente a Brasil, uno de los favoritos del Mundial 2022. Con su doblete, Richarlison fue el verdugo de la jornada y el conjunto europeo cometió 12 faltas para intentar frenar al equipo de Tite.

Los serbios llevan tres derrotas consecutivas en los Mundiales y no marcaron goles en sus últimos dos compromisos, en los que repitió marcador y rival: 1-2 vs. Suiza, 0-2 vs. Brasil (Grupo E – Rusia 2018) y 0-2 vs. Brasil (Grupo G – Catar 2022). Su última victoria fue en el estreno de Rusia 2018 ante Costa Rica: 1-0 (Aleksandar Kolarov).

Camerún y Serbia protagonizarán uno de los cruces inéditos en el historial de los Mundiales de la FIFA. Sólo se han enfrentado en un Amistoso Internacional, disputado el 5 de junio de 2010, con victoria para los serbios por 4-3.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Mohammed Hassan Mohamed.

Corea del Sur y Ghana chocan en su primer duelo mundialista

Rep. de Corea y Ghana se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo H del torneo FIFA – Mundial Qatar 2022, a partir de las 10:00 (hora Argentina) en el Education City Stadium.

Ambas selecciones tienen la misma necesidad aunque con distintos resultados previos. Los Tigres de Asia rescataron un empate en su estreno mundialista, mientras que los africanos sufrieron una derrota a manos del combinado portugués.

En un partido sin goles, Corea del Sur igualó con la selección de Uruguay en el Education City Stadium. El palo salvó al combinado dirigido por Paulo Bento frente a dos potentes remates del capitán charrúa Diego Godín.

Los surcoreanos tuvieron algunas ocasiones, aunque no pudieron definir ante el arco uruguayo. Fue el capitán del seleccionado asitático, Son Heung-min, quien tuvo una de las oportunidades más claras en la recta final del partido.

Ghana fue derrotado por Portugal 3 a 2 y protagonizaron un intenso duelo. André Ayew y Jordan Ayew marcaron para los africanos.

Sobre el final del partido, en tiempo adicional, las Estrellas Negras casi lo empatan. El arquero luso Diogo Costa dejó el balón en el área, esperando que el árbitro diese por terminado el cotejo, sin notar que el ghanés Iñaki Williams estaba detrás de él. Un resbalón le impidió disparar con certeza al delantero del Athletic Club.

Corea del Sur y Ghana cumplirán el primer enfrentamiento en una Copa Mundial de la FIFA. Disputaron seis encuentros a lo largo de la historia, todos en Amistosos Internacionales, con tres triunfos por lado. Se midieron en 1983, 1997, 2006, 2011 y 2014.

El encuentro será supervisado por Anthony Taylor, el juez encargado.

Brasil y Suiza, cara a cara por la segunda jornada del Mundial 2022

Mañana desde las 13:00 (hora Argentina), Brasil recibirá a Suiza en el estadio Stadium 974, por la fecha 2 del grupo G del torneo FIFA – Mundial Qatar 2022.

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los seleccionados querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en el partido debut de la Copa Mundial de la FIFA.

En el estadio Lusail Iconic, Brasil arrancó ganando por 2 a 0 en su estreno en el Mundial de Qatar. Richarlison brilló con su doblete (17′ 2T y 27′ 2T) y se transformó en la figura de la jornada. El delantero del Tottenham alcanzó los nueve gritos en seis presencias con la Verdeamarela en todas las competencias que la selección ha disputado este año.

La gran preocupación del equipo de Tite es Neymar, que se pierde lo que queda de la fase de grupos. El delantero del PSG fue el que recibió más faltas en el cotejo (9) y se retiró lesionado al minuto 79 del duelo frente a los serbios.

El pentacampeón del mundo no perdió en sus últimos 20 estrenos Mundialistas (17 victorias y 3 empates). Solo fue derrotado en sus dos primeros inicios en la Copa Mundial de la FIFA: 1-2 vs. Yugoslavia en Uruguay 1930 y 1-3 vs. España en Italia 1934.

Por su parte, Suiza debutó en Qatar 2022 con un triunfo por 1 a 0 ante Camerún. A los dos minutos del segundo tiempo, Breel Embolo, figura del encuentro, selló la victoria en el estadio Al Janoub de Suiza. El delantero del Monaco FC no festejó su gol por haber nacido en el país africano.

Apenas tuvo una posesión mayor por encima de los Leones Africanos (52% frente a 48%). Los helvéticos probaron el arco en ocho oportunidades, apenas dos disparos más que su rival.

La última victoria de Suiza contra Brasil fue por 1-0, en un amistoso jugado en agosto de 2013. En tanto que los brasileños le ganaron a los suizos en noviembre de 2006 por 2-1.

Con este duelo, llegarán a 10 enfrentamientos en el historial general. Jugaron nueve veces con 3 triunfos brasileños (11 goles), 2 suizos (9 tantos) y 4 empates. Además de los dos cruces en los Mundiales de la FIFA Brasil 1950 (2-2) y Rusia 2018 (1-1), se enfrentaron 7 veces en amistosos internacionales.

Iván Barton Cisneros es el árbitro designado para el controlar el partido.

Portugal y Uruguay bajan el telón de la segunda jornada del Mundial

Portugal se enfrenta mañana ante Uruguay para disputar el partido por la fecha 2 del grupo H, en Lusail National Stadium, desde las 16:00 (hora Argentina).

Los lusos llegan exultantes a su segundo partido de la Copa del Mundo luego de obtener un triunfo en su debut. En tanto que la Celeste tratará sumar de a tres luego del empate conseguido ante los surcoreanos.

Con goles de Cristiano Ronaldo (19′ 2T, de penal), João Félix (32′ 2T) y Rafael Leão (34′ 2T), el seleccionado de Portugal fue superior en el estadio Stadium 974 y venció a Ghana por 3 a 2.

El astro portugués, presente en su quinta cita mundialista, se transformó en el hombre récord en Mundiales. Es el único futbolista que marcó en cinco ediciones consecutivas: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

El combinado de Fernando Santos sufrió hasta el último segundo. El arquero Diogo Costa quiso salir jugando con el balón, sin advertir que Iñaki Williams se había quedado en el arco. El atacante del Athletic Club de Bilbao se resbaló al definir y la defensa de Portugal terminó despejando la pelota.

En el Education City Stadium, Uruguay no pasó del empate ante Corea del Sur en su debut mundialista. La suerte no estuvo del lado del combinado dirigido por Diego Alonso: dos remates de Diego Godí­n pegaron en el palo del arco surcoreano.

Con 36 años y 281 días, el capitán de la Celeste superó a Obdulio Varela, figura en Brasil 1950, como el jugador más longevo en defender la camiseta de la selección uruguaya.

Los charrúas ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos ante rivales europeos en la historia de la Copa del Mundo FIFA.

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados se dio en Rusia 2018. La Celeste logró eliminar a los lusos por los Octavos de Final, al ganar por 2-1.

Será el cuarto duelo en el historial general. También jugaron dos Amistosos Internacionales: triunfo de Portugal por 3-0, en 1966, y empate en 1 en 1972, durante la Copa Independencia de Brasil.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Alireza Faghani.