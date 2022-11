La Pulga, quien está enfocado en el Mundial de Qatar 2022, tiene una propuesta para sumarse a la institución de la MLS al final de la temporada. Según indicó el diario inglés “The Times”, el capitán argentino tendría un preacuerdo para sumarse a partir de junio del 2023 al equipo de David Beckham.

Lionel Messi fue figura de la Selección Argentina en el triunfo clave contra México, en el Mundial de Qatar 2022. Y, más allá de que el astro rosarino se enfoca en la Copa del Mundo, ya se empieza a hablar de su futuro en el PSG. En este contexto, en Inglaterra aseguran que se acerca al Inter Miami de la MLS.

Según informó el portal The Times de Reino Unido, la franquicia de Florida -que tiene a David Beckham como uno de los propietarios- confía en llegar a un acuerdo con la Pulga pronto. Incluso, detallan que sería el futbolista mejor pago en la historia de la MLS.

Por otra parte, tanto en Inter Miami como en la Liga se entusiasman con que la llegada de Lionel Messi levante el perfil del deporte en el país, que será anfitrión (junto a México y Canadá) del próximo Mundial, en 2026.

La Pulga, que se enfoca en pelear hasta el final en la Copa del Mundo de Qatar 2022, tiene contrato con el PSG hasta junio de 2023, con la opción de extender por una temporada más. Desde el entorno de la Pulga, reconocen que tiene la propuesta de Inter Miami, pero aún no hay decisión tomada ni nada firmado (mucho menos, durante su participación en el Mundial). A su vez, también tienen otra oferta sobre la mesa: del París Saint-Germain, para extender su vínculo. Serán meses clave para el futuro del astro rosarino…

Qué había dicho Lionel Messi sobre la chance de jugar en la MLS

En una entrevista en 2020, la Pulga reveló que le llamaba la atención la MLS. «Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de la liga de Estados Unidos, pero no es por ahora. No pienso en cómo terminará la temporada porque hoy por hoy no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque tampoco lo sé», expresó.