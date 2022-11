“La cuota alimentaria es una obligación que tienen las personas por el parentesco y la deben cumplir”, recordó Florencia Collinet, abogada especialista en familia

La abogada especialista en familia Florencia Collinet brindó todos los detalles sobre la cuota alimentaria. Aclaró que es de carácter obligatorio hasta que el menor cumpla los 18 años.

Florencia Collinet, abogada especialista en familia, destacó que “la cuota alimentaria es una obligación del padre pero si ellos no pueden satisfacer las necesidades del menor, se recurre a los abuelos”. “En algunas audiencias salen con $4000 o $5000 porque el padre no puede mas, lo que yo hago es solicitar a los abuelos un aporte hasta que mejore la situación económica del padre” explico. Además señalo que “muchos juzgados en Misiones no tienen este criterio, pero para mí es importante porque sirve para que el hombre mejore su apuesta”.

Collinet mencionó que “algunos padres deciden renunciar a sus trabajos para que no le descuenten el sueldo o deciden que le paguen en negro”. Existen sanciones para los padres que no cumplan con la cuota alimentaria como: no poder sacar la licencia de conducir, no tener tarjeta de crédito o que no puedan pertenecer al Poder Judicial.

La abogada especialista en familia resaltó que “lo que se impone cuando se inicia la cuota alimentaria es un 15% del sueldo por 1 hijo y por 2 un 25% o 30%”. “Si la persona tiene un sueldo en blanco será un porcentaje pero si trabaja en negro nos fijamos en el salario mínimo vital y móvil” agregó.

Collinet destacó que “el que quiera salir con su hijo menor de edad, a nivel provincial como nacional, tiene que hacer un pedido en migraciones por la página oficial que sera valido por única vez”. “El pedido que se realiza con un escribano tiene validez hasta que el menor cumpla 18 años” finalizó la abogada especialista en familia.