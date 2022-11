Qatar 2022 | Alemania se juega la vida ante España, Bélgica quiere la clasificación y Japón quiere meterse en octavos: la agenda completa del domingo

Luego de la gran victoria de la Selección Argentina, continúa la segunda fecha de la fase de grupos de Qatar 2022. Este domingo, España quiere dar el golpe y eliminar a Alemania, mientras que Japón quiere abrochar su pase a octavos. Además, Bélgica quiere los tres puntos de la clasificación y Canadá quiere recuperarse. Agendá todos los partidos acá.

Japón buscará el pase a octavos ante Costa Rica

A partir de las 07:00 (hora Argentina), Japón y Costa Rica protagonizarán mañana su choque por la fecha 2 del grupo E del torneo FIFA – Mundial Qatar 2022, en el estadio Ahmed Bin Ali.

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Japón viene de vencer a Alemania con un marcador de 2-1, mientras que Costa Rica viene de perder contra España por 0 a 7.

Los seleccionados llegan con dos realidades distintas a este cotejo mundialista. Los japoneses quieren mantener su nivel y conseguir otra victoria, después de la gran sorpresa que dieron en su debut. En tanto que los costarricenses necesitan reponerse de la goleada recibida.

En el Khalifa International Stadium, Japón dio el batacazo y remontó (por primera vez en la historia) su partido frente a Alemania. Los remates de Ritsu Doan y Takuma Asano fueron la clave para la victoria por 2 a 1 del equipo dirigido por Hajime Moriyasu. Es la primera vez que el seleccionado japonés derrota al combinado alemán.

Aunque Japón tardó 30 años en disputar su primer Mundial, ha jugado ininterrumpidamente en la competencia de la FIFA desde su primera experiencia en Francia 1998. De sus últimos 8 partidos, sólo había ganado 1 (3PE-4PP): contra Colombia en Rusia 2018 (2-1).

Los nipones han superado tres veces la instancia de grupos, tras 7 ediciones disputadas.

Costa Rica, que tenía tres triunfos en sus cinco estrenos mundialistas, fue ampliamente superado por España con un contundente 7 a 0. Fue la primera derrota de las selecciones que integran la Concacaf en esta nueva edición de la Copa del Mundo.

Con este resultado, el combinado centroamericano acumula siete partidos sin ganar en Mundiales (4PE-3PP). Sus últimas dos victorias habían sido en su histórica participación en Brasil 2014: 3-1 a Uruguay y 1-0 a Italia.

Japón y Costa Rica nunca se habían enfrentado por Copas Mundiales de la FIFA, pero sí han jugado cuatro Amistosos Internacionales. Un repaso por el historial muestra una ventaja favorable para los Samuráis Azules, ya que ganaron tres cotejos. El restante fue empate.

La última vez que se vieron las caras fue en septiembre de 2018 y el seleccionado nipón goleó a los Ticos 3-0.

Michael Oliver será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Bélgica y Marruecos se citan en un Mundial después de 28 años

Bélgica y Marruecos se enfrentan mañana, a partir de las 10:00 (hora Argentina), en el estadio Al Thumama. El partido corresponde a la fecha 2 del grupo F del torneo FIFA – Mundial Qatar 2022.

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Bélgica sacó un triunfo frente a Canadá, con un marcador 1-0, mientras que en la fecha anterior, Marruecos logró empatar 0-0 ante Croacia..

La selección belga viene de ganar por la mínima en su debut en esta edición de la Copa del Mundo FIFA. Por su parte, los marroquíes llegan a este encuentro después de un empate previo.

En el estadio Ahmed Bin Ali, Bélgica tuvo un partido complicado ante Canadá y logró el triunfo por 1 a 0 gracias al solitario gol de Michy Batshuayi, a poco de finalizar el primer tiempo.

El arquero Thibaut Courtois fue clave para mantener el arco belga en cero. Atajó un penal al delantero canadiense Alphonso Davies, a los 9 minutos de iniciado el cotejo, y mostró su solidez y eficacia ante la avanzada canadiense.

La historia mundialista del seleccionado belga no registra caídas ante rivales africanos (3PG-1PE). Siempre se llevó la victoria y cada una de ellas fue en fase de grupos: 1-0 frente a Marruecos (Estados Unidos 1994), 1-1 con Túnez (Corea-Japón 2002), 2-1 ante Argelia (Brasil 2014) y 5-2 (Rusia 2018), también con los tunecinos.

En el estadio Al Bayt, Marruecos ha empatado sin goles su primer partido ante Croacia. Yassine Bounou, el arquero que nació en Canadá y ataja para los marroquíes, salvó a su selección en un mano a mano con el delantero croata Nikola Vlasic.

La mejor oportunidad de los africanos fue un cañonazo del jugador del PSG, Achraf Hakimi, que alcanzó a desviar el portero croata Dominik Livakovic. El defensa marroquí Noussair Mazraoui, que milita en el Bayern Munich, tuvo que ser retirado en camilla del campo de juego.

La única vez que el combinado africano superó la fase de grupos fue en México 1986. Justamente en esa edición, logró llegar a Octavos de Final y perdió frente a Alemania con un marcador de 1-0.

Después de 28 años, Bélgica y Marruecos se vuelven a ver las caras en una Copa del Mundo FIFA: también compartieron grupo en Estados Unidos 1994, con victoria de los belgas por 1 a 0. Su historial se completa con una victoria por lado en dos Amistosos Internacionales. El combinado europeo se quedó con el primer duelo por 4-0, en 1999, mientras que los africanos vencieron en 2008 por 4 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será César Ramos Palazuelos.

Croacia y Canadá será un duelo inédito en Qatar 2022

Croacia ejercerá mañana la localía ante Canadá, desde las 13:00 (hora Argentina) y en el marco de la fecha 2 del grupo F del torneo FIFA – Mundial Qatar 2022.

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Croacia viene de un resultado igualado, 0-0, ante Marruecos, mientras que Canadá viene de caer derrotado 0 a 1 ante Bélgica.

Ambas selecciones llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria, aunque con distintos resultados previos. El combinado marroquí rescató un empate en su debut, mientras que los canadienses perdieron en su regreso a la cita mundialista después de 36 años.

En su primer partido en Qatar 2022, Croacia no pudo con Marruecos y selló un marcador 0-0. La subcampeona del Mundo tuvo un mayor registro de posesión del balón con un 63% de promedio. Sin embargo, la selección árabe neutralizó sus intentos de ataque.

Finalizando el primer tiempo en el estadio Al Bayt, Nikola Vlasic tuvo la situación más clara. El lateral croata Borna Sosa lanzó un centro, Vlasic sacó un potente remate y el portero marroquí Yassine Bounou se lució con su atajada.

En otras ediciones de la Copa del Mundo, la selección de Croacia pudo ganar sus dos partidos contra rivales africanos: 4-0 vs. Camerún en Brasil 2014 y 2-0 vs. Nigeria en Rusia 2018.

Por su parte, Canadá no pudo vencer el arco de Bélgica y terminó con una derrota por 1 a 0 en el estadio Ahmed Bin Ali. El combinado dirigido por John Herdman mereció más: tuvo jugadas más claras y registró 23 remates, pero no logró mover el marcador a su favor. El arquero belga Thibaut Courtois no sólo contuvo un penal ejecutado por Alphonso Davies. También demostró su calidad ante los embates de los canadienses.

El seleccionado afiliado a la Concacaf selló su boleto a Qatar antes que los Estados Unidos y que México, y volvió a disputar una Copa del Mundo después de 36 años. Su única experiencia mundialista había sido en México 1986 y terminó eliminado en la primera fase. Buscará en esta edición conquistar su primera victoria y anotar su primer gol en la historia del certamen.

El duelo entre Croacia y Canadá no registra antecedentes previos en el historial general: protagonizarán un duelo inédito en este Mundial.

Andrés Matonte es el elegido para dirigir el partido.

España y Alemania, por la clasificación o el adiós

Por la fecha 2 del grupo E del FIFA – Mundial Catar 2022, España y Alemania se enfrentan mañana desde las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Al Bayt.

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

España ganó su último duelo ante Costa Rica por 7 a 0. Alemania llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Japón.

España fue imparable. Llegó como una de las selecciones favoritas y así lo demostró: apabulló a Costa Rica con un aplastante 7-0, la mayor goleada en su historia mundialista. Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres (con doblete), Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata anotaron los goles.

El equipo de Luis Enrique tuvo un perfecto dominio de las acciones con un 79% de posesión de balón y contundencia en sus disparos (17). Su partido dejó varios datos de color. Uno es que la Furia Roja logró su gol 100 en Mundiales a los 10 minutos del primer tiempo. El otro es que Gavi, con 18 años y 110 días, se convirtió en el jugador más joven en jugar y anotar con España en un Mundial y en el tercero más precoz en marcar un gol en la historia de la competencia.

La selección de Alemania tuvo un debut para el olvido en Qatar 2022. A pesar de haber dominado el balón con un 68% y registrar más disparos al área que Japón (25), los dirigidos por Hans Flick sufrieron una dura caída.

El combinado europeo se hizo fuerte con la pelota en la primera etapa. A los 33 minutos, pudo abrir el marcador con un disparo de Ilkay Gündogan. El arquero Shuichi Gonda, que luego se convirtió en figura, le había cometido penal. Alemania era superior y se fue al descanso con tranquilidad. No contaban con el cambio de actitud de los japoneses y terminaron derrotados.

España y Alemania se enfrentaron en 25 partidos, el primero en 1935, El historial es muy parejo. Los germanos llevan la delantera en las victorias, con 9 triunfos, y los españoles lo siguen de cerca con 8. Han empatado en ocho oportunidades.

En Mundiales, disputaron cuatro enfrentamientos con dos partidos ganados para la selección alemana (1966 y 1982), uno para los españoles (2010) y un empate (1994).

En los últimos 2 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate.

El encargado de impartir justicia en el partido será Danny Makkelie.