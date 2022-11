El oriundo de Jardín América combatió en primera línea en Malvinas y en un nuevo capitulo de “Homenajes por los 40 años de la Guerra de Malvinas” mostramos la conmovedora historia del soldado y héroe misionero, Benigno Ramírez.

En un nuevo capítulo de este ciclo de historias en homenaje por los 40 años de la Guerra de Malvinas, compartiremos la entrevista que realizamos junto al ex combatiente y soldado misionero Benigno Ramírez,

Benigno formó parte del ejército en la Compañía de Ingenieros Nº3 de Monte Caseros, Corrientes, al igual otros camaradas que han pasado por este ciclo.

Con tan solo 19 años, estuvo en Malvinas defendiendo a la patria pero no solo eso sino que esta historia tiene una gran particularidad y es que Benigno cumplió años mientras estuvo en Malvinas y así lo relató: «Los primeros ataques fueron el 1 de mayo y justo cumplía años, cumplí 20 años, y por eso no me olvido de esos momentos que estuvimos allá. Para mi era sobrevivir el día de mi cumpleaños y enfrentar lo que se venía. Para mi fue una experiencia muy distinta en ese momento».

En primer lugar contó parte de lo que fue el primer viaje: «Nos trasladaron a Malvinas y llegamos el 26 de abril. Fuimos en avión pero era un avión civil de pasajeros, le sacaron los asientos».

Asimismo, dio precisiones de donde estuvo durante los primeros días y contó: «En Puerto Argentino estuvimos y después nos trasladamos a Puerto Howard. Teníamos la misión de colocar campos minados», recordó.

«Para mi las Malvinas es como si fuera una parte más de la Argentina que no conocíamos. Porque aparte que nosotros en Misiones, que poco conocemos, en esa época había celulares, pero para mi fue muy lindo conocer Malvinas», agregó Ramirez.

Además también se refirió a la vuelta al continente luego de que la guerra había concluido. Así contó como fue su llegada a Misiones: «Llegue a Jardín América y fui a donde siempre viví, no tenia esa dicha de decir como muchos soldados que tienen a sus papas y hermanos unidos. No tuve la dicha de que me den una bienvenida», contó.

Asimismo añadió: «El día mas duro que tuvimos miedo fue cuando estábamos colocando los campos minados y el jefe de nosotros nos ordenó que no nos moviéramos y nos tiremos cuerpo a tierra cuando venían los aviones ingleses».

Respecto de la rendición contó lo que sintió en el momento en el que se enteró: «Para mi fue un nuevo día porque el peligro ya pasó, yo me quedé contento por una parte y por otra triste porque teníamos que abandonar las Malvinas. Es triste que los invasores se adueñen de nuestra propia tierra».

Otras de las particularidades que tiene esta historia es que Benigno tuvo que pasar 30 días más para desactivar campos minados en las islas. «El tratado de ginebra no permitía que lo hagamos por eso tardamos. Los ingleses nos trataron muy bien e inclusive nos pagaron, porque hacíamos el mantenimiento de limpieza del barco y nos pagaron. El trato de ello fueron muy bueno», relató.

Ya en su regreso al continente, dejó un frase muy fuerte: «Llegue a Jardín América y fui a donde siempre viví, no tenia esa dicha de decir como muchos soldados que tienen a sus papas y hermanos unidos. No tuve la dicha de que me den una bienvenida», apuntó.

Por último, dejó una gran reflexión para todos: «Es bueno que nos recuerden, porque nosotros no somos eternos. Va a llegar un momento que como muchos veteranos que partieron, pero mientras que hay un excombatiente vivo se tiene que recordar siempre. Y cuando no haya ninguno, estarán ustedes para seguir manteniendo viva la historia de las Malvinas», cerró Benigno Ramírez.