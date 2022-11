Héroes Misioneros de Malvinas: desde las 21 por Misiones Online TV, la historia del excombatiente Benigno Ramírez

El oriundo de Jardín América combatió en primera línea en Malvinas y en un nuevo capitulo de “Homenajes por los 40 años de la Guerra de Malvinas” mostramos la conmovedora historia del soldado y héroe misionero, Benigno Ramírez.

En un nuevo capítulo de este ciclo de historias en homenaje por los 40 años de la Guerra de Malvinas, compartiremos la entrevista que realizamos junto al ex combatiente Benigno Ramírez.

Benigno fue soldado en el ejército de la Compañía de Ingenieros Nº3 de Monte Caseros, Corrientes, al igual otros camaradas que han pasado por este ciclo.

Con tan solo 19 años, estuvo en Malvinas defendiendo a la patria pero no solo eso sino que esta historia tiene una gran particularidad y es que Benigno cumplió años mientras estuvo en Malvinas y así lo relató: «Los primeros ataques fueron el 1 de mayo y justo cumplía años, cumplí 20 años, y por eso no me olvido de esos momentos que estuvimos allá. Para mi era sobrevivir el día de mi cumpleaños y enfrentar lo que se venía. Para mi fue una experiencia muy distinta en ese momento».

En primer lugar contó parte de lo que fue el primer viaje: «Nos trasladaron a Malvinas y llegamos el 26 de abril. Fuimos en avión pero era un avión civil de pasajeros, le sacaron los asientos».

Asimismo, dio precisiones de donde estuvo durante los primeros días y contó: «En Puerto Argentino estuvimos y después nos trasladamos a Puerto Howard. Teníamos la misión de colocar campos minados», recordó.

«Para mi las Malvinas es como si fuera una parte más de la Argentina que no conocíamos. Porque aparte que nosotros en Misiones, que poco conocemos, en esa época había celulares, pero para mi fue muy lindo conocer Malvinas», agregó Ramirez.

Además también se refirió a la vuelta al continente luego de que la guerra había concluido. Así contó como fue su llegada a Misiones: «Llegue a Jardín América y fui a donde siempre viví, no tenia esa dicha de decir como muchos soldados que tienen a sus papas y hermanos unidos. No tuve la dicha de que me den una bienvenida», contó.

La historia sigue y Benigno contó muchos detalles de la dureza de combatir en Malvinas. Podrás ver la entrevista desde las 21 horas y por el canal de streaming de Misiones Online TV. Recordá también que podés revivir todas las entrevistas de este ciclo en nuestro micrositio Malvinas.