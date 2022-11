Estudios revelaron que durante el Mundial aumentan los problemas cardíacos: cómo hacer para controlar el estrés

El médico especialista en cardiología, Augusto José Lépori, comentó que el estrés producido por el fanatismo durante el Mundial, provoca un aumento de infartos y consultas cardiológicas.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/11/11-21-FMS-Augusto-Jose-Lepori-Fanatismo-Deporte-problemas-cardiacos-10.40.mp3

Augusto José Lépori – FM Show

Según varias estadísticas arrojadas por estudios realizados en mundiales de fútbol; frente a penales o definiciones, aumenta la cantidad de infartos y problemas cardíacos. En este marco, el médico especialista acercó recomendaciones para evitar complicaciones durante el partido.

El médico advirtió que si bien el estrés no se puede evitar, se puede controlar otras cuestiones para evitar un problema cardíaco, como dormir bien, no fumar ese día, comer saludable y no consumir papas fritas u otras “comidas chatarras”. Los cuidados deben extremarse en personas que tienen presión alta, diabetes, sobrepeso, obesidad o que no realizan actividad física; ya que el riesgo de infarto es mayor.

Tal vez te interese leer: Lionel Messi se entrenó con normalidad y Scaloni eligió a los titulares para el debut ante Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022

En el caso de que alguien sienta una molestia o ardor en el pecho, tiene presión alta, palpitaciones o falta de aire; es importante acudir a una consulta inmediata para evitar complicaciones. Según Lépori, esto también puede ocurrir en quienes por trabajo no podrán ver el mundial y manejarán un nivel de estrés alto, al estar pendientes de movimientos ajenos para discernir cómo avanza el partido.

La recomendación destacada por el cardiólogo, tiene que ver sobre todo, con un buen descanso, comida saludable durante el partido, evitar permanecer sentado y no fumar. Además, como la primera presentación de Argentina será mañana a las 7, es importante no olvidarse la toma de medicamentos para quienes deban hacerlo a primera hora, ya sea la pastilla de la presión o cualquier medicamento indicado por algún profesional de la salud.

En cuanto a los ansiolíticos u otro medicamento utilizado para controlar el estrés, el médico explicó que debe ingerirse únicamente bajo prescripción médica. Lo más importantes es tener un buen descanso previo al partido, mantener la calma y comer saludable; no fumar y ante cualquier síntoma, acudir al médico y no esperar a que termine el partido, ya que podría evitarse un infarto.

El escándalo en el que quedó implicado el árbitro de Argentina-Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022: narcotráfico, prostitución y armas https://t.co/hjb3Ag5jGW — misionesonline.net (@misionesonline) November 20, 2022