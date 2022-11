Consultor forestal ligado a Corrientes valoró a los estudiantes técnicos de esa provincia y cuestionó a los de Misiones

“Mientras estudiantes de escuelas de Gdor Virasoro ganan competencia nacional de autos eléctricos y la técnica de Santo Tomé obtiene el 5to puesto, adjudicándose importante suma de dinero, estudiantes posadeños golpean tambores de aceite de 200 litros”, escribió Ronald Javier Vera. Las respuestas no tardaron en llegar.

A través de una comparación entre dos eventos, uno de ellos muy arraigado en la comunidad estudiantil, el ingeniero agrónomo y consultor forestal Ronald Javier Vera cuestionó a los estudiantes técnicos de Misiones y destacó a los de la vecina provincia de Corrientes.

Hace unos días, la ciudad de Corrientes fue sede de la competencia de autos eléctricos Tecnicar 2022, que reunió a estudiantes técnicos de todo el país y que terminó con una escuela de Gobernador Virasoro como ganadora y con otra de Santo Tomé en el quinto puesto.

Vera utilizó como disparador el evento anterior para cargar contra los jóvenes misioneros y, al mismo tiempo, criticar a la Estudiantina, pese a que los estudiantes correntinos también lo celebran.

“Mientras estudiantes de escuelas de Gdor Virasoro ganan competencia nacional de autos eléctricos y la técnica de Santo Tomé obtiene el 5to puesto, adjudicándose importante suma de dinero, estudiantes posadeños golpean tambores de aceite de 200 litros”, escribió en su cuenta de Facebook.

Respuesta de Misiones

En la misma publicación, el subsecretario de Escuelas Técnicas de Misiones, Gilson Berger, defendió a la educación de la Tierra Colorada y cruzó al ingeniero por sus dichos.

“Estimado Ronald, que pena que no visitó el Encuentro Provincial de Educación Técnica en Puerto Piray. Le aseguro no hubiera hecho esta publicación. No sólo lanzaron satélites este año chico de Puerto Esperanza, ganando la competencia entre más de 800 escuelas en el País, sino que generaron un sinnúmero de proyectos innovadores, con aplicación de tecnología, con programación, con robótica, entre otras cosas. Los chicos de la Epet 3 de Obera y la Epet 1 de Posadas el 23 y 24 viajan al INTI Bs As presentar sus proyectos que fueron destacados en todo el País. Y para comentarte que la competencia de autos eléctricos en Misiones tuve su auge en el año 2018 con más de 12 escuelas en competencia, destacándose la Epet 8 del ahora Municipio de Salto Encantado que participó en las competencias nacionales y que además los chicos de la Epet 44 de de San Antonio viajan al Sur de Argentina a la competencia de Desafío Eco con auto eléctrico el 2 y 3 de diciembre de este año. Si la publicación tuvo como intención cuestionar la estudiantina estuvo mal encarada. Los estudiantes de las escuelas técnicas están activos y están siendo preparados para el mundo del trabajo. Un gran abrazo con el aprecio que te tengo”, respondió.