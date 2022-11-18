El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ° 1 notifica a herederos y/o sucesores de la Sra. Juana Olmedo

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El JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 1, SECRETARIA ÚNICA, DE LA PRIMER CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES, SITO EN AV. SANTA CATALINA N° 1735, PLANTA BAJA DE LA CIUDAD DE POSADAS, EN EL “EXPTE N° 3042/2006 PICCO JAVIER IVÁN Y OTROS C/ NOVOA FRANCISCO JAVIER S/ REIVINDICACIÓN” SE HA DISPUESTO NOTIFICAR A HEREDEROS Y/O SUCESORES DE LA SRA. JUANA OLMEDO DNI 603.675 LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN EN AUTOS “EXPTE 3042/2006 OLMEDO JUANA C/ NOVOA FRANCISCO JAVIER S/REIVINDICACIÓN” QUE EN SU PARTE PERTINENTE DICE: “POSADAS 08 DE ABRIL DE 2022 (…) RESUELVO: 1) TENER AL DR. JAVIER IVÁN PICCO DNI N° 22.582.873 JUNTAMENTE CON EL DR. FACUNDO QUIROS MERCADAL DNI N° 28.818.105, POR SUBROGADOS EN EL MISMO GRADO, LUGAR, PRELACIÓN Y DERECHO QUE LA CEDENTE JUANA OLMEDO DNI N° 603.675, DEBIENDO ENTENDERSE A LOS PRIMEROS CON TODO LO RELACIONADO CON LOS DERECHOS Y ACCIONES CEDIDOS RESPECTO DE LO REFERENCIADO EN LA ESCRITURA N° 347/11 DE DACIÓN EN PAGO DE FECHA SIGED 04/04/2022 REGISTRESE – NOTIFIQUESE PERSONALMENTE O POR CÉDULA. FDO. DRA. GABRIELA FERNANDA CANALIS. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N°1, 1RA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MNES. LIBRO DE AUTOS N° 02/2022, SECRETARIA ÚNICA, RESOLUCIÓN N° 198, FOJA N° 302, REG. EL 12/04/2022. FDO. DRA ELISA GABRIELA PAIVA, SECRETARIA, PODER JUDICIAL”. PUBLIQUESE POR UN (01) DIA EN EL BOLETÍN OFICIAL Y EN UN DIARIO LOCAL DE MAYOR CIRCULACIÓN. POSADAS, MISIONES, 15 DE NOVIEMBRE 2022. FDO DRA GABRIELA F. CANALIS. JUEZ CIVIL Y COMERCIAL N°1.
BRAETZ CINTIA DAIANA
SECRETARIA