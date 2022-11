Revocarán la concesión con el empresario que ocupaba silos del IFAI en Bernardo de Irigoyen

En el marco de varias investigaciones realizadas por Gendarmería Nacional en zonas fronterizas, lograron decomisar 240 toneladas de soja y allanaron un silo del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) en Bernardo de Irigoyen.

Roque Gervasoni – Red Ciudadana

Según señaló Roque Gervasoni, presidente del IFAI, el silo allanado este miércoles, había sido concesionado por una empresa privada, que no almacenaba granos sino que fabricaba alimentos balanceados. La empresa Alimentos Norte solicitó la concesión en octubre de 2021 y su fin no era almacenar soja u otro grano.

El Presidente del organismo además expuso, que durante sus visitas para inspeccionar estos silos, advirtió que estaban desconectados los sensores de humedad y otras imperfecciones de infraestructura. En ese sentido, también encontró granos podridos y se advirtió esto a quienes estaban usando el silo aunque no afecta a su producción.

La investigación llevada a cabo por Gendarmería Nacional, según estima Gervasoni, se centra en el empresario y no hacia el organismo, ya que del allanamiento se llevaron computadoras y papeles de la empresa. Una de las cláusulas establecidas en el contrato, determina la eximición del IFAI, dejando toda la responsabilidad a la empresa. Por este hecho, inmediatamente comenzaron los trámites para revocar la concesión.

Gervasoni además remarcó que la investigación por lo que supone, no era la de decomisar granos, sino formaba parte de una investigación que le realiza al empresario la Justicia federal. Asimismo, agregó que era sabido que en esos silos no se podían almacenar granos, por eso estima que la investigación no apuntaba a eso.

Incluso cuando firmaron el acuerdo entre el IFAI y la empresa, llegaron a un acuerdo en que los precios no serían elevados, sino que serían una opción viable a los productores. Además, Gervasoni agregó que le solicitó donaciones de alimentos balanceados para criaderos de cerdos de una Escuela de la Familia Agrícola.

Por el momento, aguardan terminar el papeleo para finalizar la concesión con la empresa Alimentos Norte, mientras la investigación sigue por parte de la justicia.

