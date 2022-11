Las lesiones, el miedo latente a horas del inicio de Qatar 2022

A tres días del arranque de la cita mundialista, las selecciones ya se encuentran en los búnkeres esperando el primer partido. Sin embargo, los últimos entrenamientos han dejado algunos soldados caídos. Repasá los casos más resonantes.

El mundial de Qatar 2022 ya está aquí. A tres días de dar por iniciada la Copa del Mundo, las selecciones continúan sufriendo por los jugadores que llegan tocados y, en las últimas horas, algunas de ellas recibieron la peor noticia. Mirá que jugadores se pierden el Mundial y quienes dejan más dudas que certezas.

Scaloni bajó a Nico González y se suma Ángel Correa

Nicolás González, que venía una con una molestia muscular, fue desafectado de la lista del Mundial Qatar 2022 y en su lugar fue convocado Ángel Correa. La noticia fue confirmada por la Selección argentina a través de sus redes sociales.

“Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de Argentina convoca a Ángel Correa”, informó la Selección a través de sus redes sociales. Y aunque habla de algo puntual de este jueves, la dolencia venía de arrastre.

Mané, out con Senegal

El delantero estrella de Senegal, Sadio Mané, quedó afuera de la lista de convocados debido a que no logró recuperarse del golpe sufrido en la cabeza del peroné.

“La Federación Senegalesa de Fútbol le desea una pronta recuperación a su jugador, Sadio Mané”, publicó la cuenta oficial de los Leones de Tangana en Twitter. “Lamentablemente, la resonancia magnética del jueves nos muestra que la evolución no es favorable como nos lo imaginábamos y desafortunadamente decidimos declarar baja a Sadio para la Copa del Mundo”, señaló el médico de la selección, Manuel Afonso.

El atacante del Bayern Munich había sido incluido en la nómina del entrenador Aliou Cissé pese a que el jugador de 30 años no iba a poder jugar los primeros partidos con su selección en la Copa del Mundo. El vicepresidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Sow, confirmó 48 horas antes de la baja definitiva que el atacante que participó del Mundial de Rusia 2018 no iba a poder estar presente en los primeros partidos.

“Tendremos que salir adelante y sin llorar demasiado. Deberemos disputar los primeros partidos sin Sadio y ganar sin él porque tenemos otros 25 jugadores. Nadie quería esto, pero nos ha sucedido”, lamentó el directivo africano.

Benzemá y Varane, en duda para el debut vs Australia

El delantero de Real Madrid y ganador del Balón de Oro no participó de la práctica a la par de sus compañeros, al igual que Raphael Varane. Ambos llegarían al debut ante Australia.

Pese a tener una gran cantidad de bajas, con Paul Pogba, N’Golo Kanté y Presnel Kimpembe descartados antes de dar la lista y Christopher Nkunku ya iniciados los entrenamientos, los galos son uno de los grandes candidatos, pero siguen acumulando problemas: Karim Benzema se entrenó de manera diferenciada.

En la práctica de este jueves, a muy poco del debut ante Australia del martes a las 16.00 por la primera fecha del Grupo D, que también comparte con Dinamarca y Túnez, la estrella de Real Madrid y ganador del último Balón de Oro, no participó de los ejercicios junto al resto de sus compañeros, al igual que Raphael Varane, defensor central de Manchester United. «Estoy bien. Tuve pequeños dolores, pero no desgarros ni una gran lesión. Podría jugar, pero no al cien por cien. No se trataba de tomar o no riesgos, es que no estaba al cien por cien», manifestó el delantero.

Si bien se espera que ambos lleguen en óptimas condiciones al debut, Didier Deschamps analiza las posibles variantes. Según informan medios franceses, Dayot Upamecano o Ibrahima Konaté son los candidatos para acompañar a Lucas Hernández en la zaga central, mientras que junto a Kylian Mbappé podría jugar Ousmane Dembélé.