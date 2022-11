Video | Xi Jinping cuestiona a Justin Trudeau en un diálogo cara a cara: “Así no es como se mantiene una conversación honesta”

El líder chino Xi Jinping y su contraparte canadiense, Justin Trudeau, protagonizaron un breve pero agitado intercambio en el marco de la cumbre del G20, organizada en la ciudad de Bali, Indonesia. La conversación fue captada en un video que ofrece un curioso vistazo al modo de desplegarse que tienen los mandatarios internacionales.

Sucedió después de una reunión que la delegación china mantuvo con las delegaciones de Estados Unidos, Australia, y otros países occidentales interesados en llegar a acuerdos con el país asiático. Según reportó The New York Times, la delegación canadiense — de la que Justin Trudeau forma parte, por ser primer ministro de Canadá — no fue invitada, posiblemente debido a los desacuerdos que dieron origen al breve momento captado por las cámaras.

“Todo lo que discutimos fue filtrado en los periódicos,” comenzó diciendo Xi, haciendo referencia a una reciente conversación privada que mantuvo con Trudeau y cuyos detalles más tarde aparecieron en los principales periódicos de Canadá y el mundo. “Así no es como se mantiene una conversación honesta,” agregó, esperando a que el traductor parado al lado suyo lo ayude a que el mandatario canadiense entienda su postura.

Basándose en esto, el presidente chino le advirtió a Trudeau que, de no cumplirse tales condiciones, el resultado de cada negociación entre ambos países será “difícil de predecir.” “En Canadá creemos en el diálogo abierto y franco,” le contestó el primer ministro canadiense, interrumpiendo al traductor de Xi. “Continuaremos buscando maneras de trabajar juntos, pero habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo.”

Al recibir la traducción, Xi pareció comprender que la conversación no duraría mucho más. “Primero tendremos que crear las condiciones,” le contestó a Trudeau, antes de pasarle la mano y abandonar la escena. Trudeau le devolvió el gesto, dirigiéndose hacia la salida con las cámaras apuntando a su espalda.