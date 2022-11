Misiones | Preocupación en el sector ganadero por el bajo precio de hacienda y la disminución de la demanda de carne

Durante los últimos meses, el sector ganadero se vio afectado por diversos factores que traen como consecuencia la disminución de ganancias para los productores, lo cual es una gran desventaja frente a la inflación y la cadena de producción de los animales.

En este marco, Darío Bruera, presidente de la Asociación Rural y Forestal de Misiones explicó que durante el último tiempo se volvieron a pagar valores que regían durante los meses de abril y marzo, con la diferencia que actualmente hay un notable incremento de la inflación. En este sentido, comentó que hay diversos factores que hacen a los precios bajos, como la retracción del consumo de carne.

“En octubre se perforó hacia abajo los 40 kilos promedio per cápita de consumo de carne, cuando históricamente Argentina estaba por encima de los 55 kilos por persona por año, es una caída bastante importante del consumo”, afirmó. Asimismo, las restricciones a las exportaciones se suman a los factores que complican la situación: “Las exportaciones a China están prácticamente paradas, pero no por cierre, sino también por coyunturas que están viviendo en aquellos países”, amplió.

Tal vez te interese leer: En el segundo trimestre de 2022 crecieron en Misiones la creación de empresas, el trabajo registrado y la venta de combustible

Por otro lado, la suba de los valores internacionales de granos y de insumos es un problema preocupante, ya que dichos productos son necesarios para el engorde de los animales: “Los fileteros y engordadores de hacienda no están buscando hacienda para engordar porque no tienen salida y los costos están muy altos”, subrayó.

Durante toda la cadena productiva, los factores externos son fundamentales e influyen directamente al desarrollo de la producción, desde la falta de combustible, la suba de sueldos para el persona, hasta el aumento de neumático: “Ahora estamos en un escenario que los precios no suben, no acompañan a la inflación, se retrotraen y los costos suben”, profundizó. Por otro lado, destacó también que actualmente la producción disminuyó en un 30% y en algunos invernaderos informaron que la baja es de 50% de producción debido a las condiciones climáticas del último verano.

Sobre los precios, sostuvo que a los carniceros no pueden subirlos ya que sino los consumidores no comprarían el producto, sin embargo, ello desfavorece al sector porque los valores no permiten acompañar los incrementos de los insumos para seguir manteniendo la actividad: “Es una verdadera crisis”, manifestó.

Desde su punto de vista, consideró que la situación no cambiará para mejor, aunque la carne aumentará de a poco e irá destinada a cubrir la inflación de la cadena comercializadora, ya que los vendedores también deben cubrir sus costos de personal humano y recursos técnicos: “Lamentablemente lo que pagamos siempre somos las dos puntas de la cadena, no sé cuales son los pronósticos, pero creo que se está lejos de que en el corto o mediano plazo se recupere la producción”, sostuvo.

Para terminar, mencionó que el bajo precio afecta a todo el país y la situación desalienta a muchos productores para continuar con la actividad, por lo cual muchas veces se postergan las inversiones que en un largo plazo traerán una disminución de la producción. Igualmente, señaló que en Misiones ingresa mucha carne de otras provincias y hay una actualidad de desventaja ya que en la zona no se produce granos y los costos de los fletes son altísimos: “Los fileteros misioneros están pasando un momento muy crítico, inclusive hay fileteros que están liquidando su stock”, concluyó el presidente de la Asociación Rural y Forestal de Misiones.

Alertan por el bajo precio de la hacienda en Misiones. Entrevista con Darío Bruera, presidente de la Asociación Rural y Forestal de Misiones. https://t.co/AOiYjuGWCu — misionesonline.net (@misionesonline) November 16, 2022