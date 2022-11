Con la goleada 5 a 0 ante los Emiratos Árabes Unidos, el equipo de Lionel Scaloni finalizó su puesta a punto para el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la Scaloneta no fue la única selección del grupo C que vio acción: Polonia se midió ante Chile, Arabia perdió vs Croacia y México quedó debiendo ante Suecia.

La Selección Argentina ya se encuentra en el búnker mundialista esperando el arranque de Qatar 2022. Luego de lo que fue la goleada ante Emiratos, la Albiceleste se metió de lleno en el clima de Mundial, aunque no fue la única selección que tuvo su ultimo compromiso antes de arrancar con el sueño de levantar la copa el 18 de diciembre. Repasá como les fue a los rivales de la Scaloneta este miércoles.

Arabia Saudita, el primer rival de la Selección Argentina, perdió ante Croacia en la previa del Mundial de Qatar 2022

En la antesala de la Copa del Mundo, el primer rival de la Selección Argentina igual cayó por 1-0 contra el conjunto liderado por Luka Modrić, quien ingresó desde el banco de suplentes.

Con gol de Andrej Kramarić, Croacia le ganó 1-0 a Arabia Saudita por un amistoso internacional que forma parte de la preparación final para el Mundial de Qatar 2022. Los hijos del desierto, rival con el cual la Selección Argentina abrirá su participación en el Grupo C, y los Ajedrezados se midieron en el Prince Faisal bin Fahd Stadium.

A lo largo del primer tiempo, la selección subcampeona del mundo en Rusia 2018 tuvo el dominio de la posesión de pelota. Sin embargo, no fue suficientemente profundo como para traducirla en situaciones claras para abrir el marcador.

Por su parte, el combinado local no tuvo mucho el balón, pero sí generó chances concretas contra el arco defendido por Dominik Livaković. Pese a eso, no fue eficaz a la hora de definir, por lo que ambos conjuntos se fueron al entretiempo con el resultado en silencio.

Ya en el complemento, tras el ingreso de Luka Modrić y Mateo Kovačić, Croacia comenzó a adueñarse de a poco del desarollo y, cerca del final, logró ponerse en ventaja. Tras una gran jugada individual, el atacante de Hoffenheim convirtió el único tanto del duelo amistoso.

Polonia venció a Chile en la última prueba antes del Mundial Qatar 2022

El conjunto dirigido por Czeslaw Michniewicz ganó por la mínima, pero no dejó una buena imagen. Fue superado por el conjunto trasandino durante todo el partido.

Polonia encontró un triunfo vital de cara a su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Fue ante Chile, por 1-0, en el Estadio del Ejército Polaco con gol de Krzysztof Piatek a cinco minutos del final. No dejó una buena impresión ya que fue superada por el equipo conducido por Eduardo Berizzo en casi todo el encuentro. Robert Lewnadoski no tuvo minutos de juego.

Polonia ganó, pero no se fue satisfecha. El equipo de Czeslaw Michniewicz se encontró con un triunfo ante una selección chilena que jugó mejor pero no pudo traducir en peligro todo el dominio que sostuvo. Chile terminó la primera parte con un 73% de posesión y con 3 remates de peligro, dos de Marcelino Núñez y uno de Arturo Vidal.

El equipo polaco jugó el primer tiempo con un sistema 1-5-3-2 pero no pudieron cortar el circuito de juego de Chile.

Para la segunda parte cambiaron y salieron a jugar con una línea defensiva con cuatro elementos, pero tampoco pudieron encontrar la forma de sostener el ritmo y la movilidad chilena. Tal fue la superioridad de los sudamericanos que Polonia hizo todos los cambios antes que Chile haga el primero. Cansados de correr detrás de la pelota decidieron reagruparse en un bloque bajo defensivo y jugar de contra. Comenzaron a encontrar espacios y, sobre el final, un premio demasiado exagerado por cómo se dio el partido. Una doble jugada de peligro terminó en un tiro de esquina desde el vértice derecho. Cabeceó Wieteska y la empujó Krzysztof Piatek a los 84 minutos de juego.

México sigue en caída y perdió con Suecia en la última prueba antes del Mundial de Qatar 2022

El combinado de Gerardo Martino cayó 2-1 ante el conjunto escandinavo en Girona, España.

Rival de la Selección Argentina en el Grupo C del Mundial Qatar 2022, México cayó 2-1 contra Suecia en la última prueba disputada en el Estadio Municipal Montilivi, en Girona, España. Esto significa que el combinado de Gerardo Martino no llegará con los mejores ánimos a la cita máxima.

Marcus Rohden abrió el partido a los nueve minutos del segundo tiempo, lo empató Alexis Vega a los 15 y Mattias Svanberg decretó la victoria para Suecia a seis del final.

Martino es resistido por una buena parte del público azteca y venia de aplastar 4-0 a Irak. Un resultado que se desdibujó con una nueva derrota en su proceso, esta vez contra un equipo que no clasificó a la Copa del Mundo por su pálido andar en Europa.

México enfrentará a la Selección Argentina de Lionel Scaloni el sábado 26 de noviembre, a partir de las 16, en el Estadio Lusail, por la segunda jornada de la fase de grupos de Qatar 2022.