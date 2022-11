¿El mbeyú es de Paraguay o nuestro?: una cocinera argentina dijo que es típico de Argentina y encendió la polémica

Durante el programa televisivo Almorzando con Juana, la chef Jimena Monteverde presentó como menú de entrada al mbeju, que en Paraguay lo conocemos como una comida tradicional. No obstante, la cocinera desató una nueva polémica en las redes sociales, debido a que dijo que se trata de una comida típica del noreste del vecino país.

“Tenemos de entrada un mbeju, que es típico de nuestro país, de la parte del litoral, que es como si fuera una chipa, pero chatito. No tiene harina, está hecho con fécula de mandioca y mucho queso, así que es típico de nuestro país, muy rico”, expresó la chef.

Sus expresiones desataron todo tipo de comentarios por parte de connacionales, quienes la cuestionaron y señalaron estar cansados de que en Argentina se “apropien” de las comidas que son consideradas tradicionales de Paraguay.

“Qué m….?? Cuándo van a aprender los argentinos que todo es de Paraguay, que nos pertenece, el mbeju es paraguayo, ¡me tienen harta queriendo robarnos todo!”, expresaba en ese sentido la usuaria @idolsxpriority, quien en el mismo posteo de Twitter añadió: “Retractate, reina” y arrobó a Monteverde.

“¿Los argentinos tienen alguna comida típica que no tenga origen en otro país? Siempre es todo de Paraguay, chipa, chipa guasu, sopa, mbeju”, señalaba por su parte el internauta Sebastián Rodríguez.

Asimismo, Gloria Rubin retrucaba: “¿Cómo pueden decir esto? El mbeju es paraguayo, su nombre está en guaraní, que es nuestro idioma oficial. Y no es de fécula de mandioca, es de almidón y queso paraguay. Sí, claro que se come en algunas provincias, pero no es argentino”.

Algunos internautas, en tanto, defendieron las expresiones de la chef, recordando que el mbeju es una comida típica traída a la región por los guaraníes, por lo que se consume en los territorios de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.

En el 2019 se generó una controversia similar, tras la publicación de una cuenta oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), donde mencionaba una receta de la chipa haciendo alusión a la Argentina.

El mbeju es una comida ancestral, cuya preparación se mantuvo vigente a lo largo de la historia, con algunos cambios que precedieron a sus variedades, pero manteniendo su esencia. Es también denominado mbeyú, que sería en castellano; o beju, que es como se lo llama en Brasil.

Al igual que la chipa, el mbeju es una herencia guaraní-jesuítico-español, por lo que, además de Paraguay, también se consume en otros países de la región, debido a que cuando las Misiones Jesuíticas llegaron a Sudamérica no existía la división territorial actual entre Paraguay, Brasil y Argentina.

