Gran Hermano | “Leer las redes sociales y ver que son muchas las personas que no me quieren es un poco shockeante”, expresó la misionera Mora Jabornisky

La misionera Mora Jabornisky fue la tercera eliminadas del reality Gran Hermano que en el último tiempo se convirtió en uno de los temas centrales de las redes sociales. Al respecto, la joven se refirió a su eliminación se debe a acciones que no cayeron bien para los televidentes, especialmente el cruce que tuvo en varias oportunidades con su compañero Agustín, uno de los favoritos del público.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/11/11-16-Rep-Mora-Jaborinsky-Experiencia-Gran-Hermano-17.45.mp3

Mora Jabornisky – Radio República

Hace un mes que la televisión aumentó su público a raíz de la nueva temporada del famoso reality Gran Hermano, y la posadeña Mora fue un gran foco de atención de las redes sociales en consecuencia de lo que según consideró “una serie de comentarios y acciones que hice adentro que no gustaron afuera, tenía un gran choque con el favorito de todos así que siento que es eso lo que me sacó”.

Asimismo, los usuarios de la red social Twitter posicionan todos los días en tendencia el hashtag #GranHermano, que van desde los comentarios del público, memes y también mensajes desafortunados para los participantes. De esta manera, señaló que muchas veces se piensa que hay bandos, algunos te pueden querer y otros no, aunque “leer las redes sociales y ver que son muchas las personas que no me quieren es un poco shockeante, pero entiendo que no hay que darle lugar a eso”, remarcó.

Tal vez te interese leer: Gran Hermano 2022 | Una revelación de Agustín obligó a cortar la transmisión en vivo

Jabornisky sostuvo que le tomó una semana entender que no es un odio hacia su persona, sino que “es odiar a la persona de turno”. Por otro lado, sobre su salida al exterior después de haber estado tres semanas encerrada, contó que subió casi 50 mil seguidores en Instagram y que muchas personas la saludan en la calle. “Me parece loquísimo, pero la experiencia de estar ahí adentro es realmente increíble, salgo con amigos que los tengo que esperar acá afuera”, profundizó.

Pensando en su accionar dentro del reality, mencionó que tal vez su manera de hacer y decir las cosas generaron revuelo, pero que no eran cosas graves: “Yo creo que adentro hay personas que dicen y hacen cosas peores que yo inclusive con las que compartí placa, pero entiendo que el público decide y está bien”, subrayó. Por otra parte, acerca de la situación con el polémico participante Alfa, contó que en las tres semanas que estuvo adentro de la casa pudo conocerlo: “Entiendo que no hace cosas de mala leche, pero si es una persona que por ahí excede los límites reiteradas veces en el día”, amplió.

En lo profesional y en lo que planea para el futuro, aseguró que un programa de tanto alcance, es de mucha ayuda para las personas que esten interesadas en trabajar en televisión, aunque en su caso particular le atrae más otras plataformas para realizar streaming: ”No sé si me gusta tanto la televisión, es una cuestión de experimentar y si no, volveré a estudiar Ingeniería que me encantaba”, afirmó.

Finalmente, indicó que se encuentra en Buenos Aires y muy posiblemente volvería a Posadas en el mes de diciembre.