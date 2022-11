Continúa la falta de mano de obra rural en Misiones: “La gente prefiere trabajar en negro para no perder los planes sociales”, aseguró Sergio Delapierre

Productores agropecuarios sostienen que no consiguen personal para trabajar y cumplir un horario debido a que “prefieren cobrar un plan”, aun cuando existe un decreto vigente que permite a los trabajadores rurales trabajar sin perder la asistencia del Estado.

El productor agropecuario, Sergio Delapierre, manifestó que en la producción de la yerba mate y del citrus no se encuentran empleados o en algunos casos “se presenta un trabajador y a los dos días renuncia porque prefiere algo más cómodo como cobrar un plan”.

Además, aseguró que también hay personas que quieren trabajar, pero con la condición de que no se los registre, ya que si esto sucede automáticamente a partir de ese momento no van a recibir mas ningún plan social: “La gente prefiere trabajar en negro porque le tiene miedo al mal funcionamiento del decreto que dice que los trabajadores rurales pueden trabajar y seguir cobrando los programas del Estado, pero hay casos que no fueron así”, agregó.

En ese sentido, Delapierre resaltó que “si el empleador no paga lo que corresponde no va conseguir trabajadores, ya que los salarios son insuficientes, pero también tenemos el caso del propio Estado que paga el mismo sueldo. La crisis en Argentina nos obliga a pagar los salarios que no son los ideales para todos”, añadió.

Por otro lado, en cuanto a las protestas y los cortes de ruta en el interior de Misiones, señaló que “hay localidades que se están organizando para evitar por su propia cuenta las manifestaciones, yo me opongo a todo lo que sea violento. Las personas que salen a trabajar para conseguir dinero se les entiende, porque los que están infringiendo la ley son los que cortan las calles ya que en la Constitución Nacional no dice que pueden cortar la calle dificultando el tráfico”, finalizó el productor agropecuario.

