La Fundación Avon realizó una encuesta regional cuyos resultados revelan las barreras que en la actualidad deben sortear las víctimas de violencias. Así en la consulta realizada en la región y en particular de las que participaron más de 600 argentinas, el 80% de las consultadas dijo haber sufrido situaciones de violencia por su condición de género.

Un 40% de las encuestadas dijeron tener miedo a las consecuencias y un 25% indicó que tiene temor directo a recibir amenazas.

La directora ejecutiva de la Fundación Avon, Ana Inés Álvarez, dialogó con Misiones Online y brindó detalles respecto a la consulta.

Dijo que no se trata solamente de un mero diagnóstico sino de la posibilidad de visibilizar cuáles son las barreras que enfrentan las víctimas de violencias y trabajar como sociedad en conjunto para derribarlas.

El eje está en que la información llegue a las instituciones de la sociedad, a los organismos oficiales, a las fuerzas de seguridad y a los dispositivos a los que las víctimas recurren.

Las víctimas de violencias entre la vergüenza y la falta de recursos

De la encuesta la mitad de las mujeres dijo tener miedo a las consecuencias si denuncia. Asimismo, la “vergüenza” fue el factor más mencionado en el 43% de los casos y 4 de cada 10 mujeres revelaron que de hacerlo temieron no poder subsistir económicamente.

Pero sin dudas el dato más alarmante es que del total de las encuestadas, más de 2.000, sólo el 11% pidió ayuda.

Ana Inés Álvarez, explicó que la Encuesta Regional de Opinión Pública sobre Violencia de Género que analiza qué pasos atraviesan y qué obstáculos enfrentan las mujeres que buscan salir de una situación de violencia, fue realizada en Argentina, Colombia, Ecuador y México por Avon y Fundación Avon de la mano de Quiddity y organizaciones del tercer sector en cada país. En nuestro país, el proyecto contó con el apoyo y participación de La Casa del Encuentro y ONU Mujeres.

A partir de los datos se arma la denominada “ruta crítica” compuesta por “aquellas decisiones que toma una mujer que está atravesando una situación de violencia de género para salir de la misma”.

La violencia económica, visibilizada pero más persistente que nunca

Sin dudas el factor económico cuando se habla de violencia de género, es ineludible.

El segundo factor inhibidor más importante a la hora de no denunciar un hecho de violencia de género entre las encuestadas fue el tener hijos a cargo. En cuanto a ello, 7 de cada 10 mujeres consideran que tener personas a cargo es un desafío adicional a la hora de pedir ayuda, y las razones señaladas van desde no saber con quién dejar a cargo a niños (16%), sentir que el vínculo se podría ver afectado negativamente (14%) o sentir que las personas a cargo iban a estar en peligro si pedía ayuda (11%).

El informe también destaca que, de quienes lograron separarse, el 64% de las mujeres que se divorciaron manifestaron que sus exparejas no cumplen con la responsabilidad del pago de la cuota alimentaria, afectando el derecho de sus hijos. Tal es así que 4 de cada 10 víctimas de violencia de género no hablan por temor a no poder subsistir económicamente.

Finalmente, la funcionaria indicó que más allá del diagnóstico se busca aportar información para quienes tomen decisiones en cuanto a políticas públicas, para que las mismas sean más efectivas y lleguen a donde se necesite.